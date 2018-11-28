Саудовский принц, которого связывают с убийством Хашукджи, прибыл на саммит G20









Об этом передает Reuters.





Принца поприветствовал глава МИД Аргентины Хорхе Фаури.





"Саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман в среду приземлился в аргентинском Буэнос-Айресе, чтобы участвовать в саммите Большой Двадцатки. Его встретили протестующие, которые обвиняют принца в ответственности за убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи", - сообщает информагентсво, ссылаясь на данные телевидения Аргентины.





Ранее турецкие СМИ сообщили, что у ЦРУ есть запись телефонного разговора, в ходе которого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично требовал "заставить молчать" журналиста Хашукджи.





Американская газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ установило личность заказчика убийства. Им оказался наследный принц Саудовской Аравии. Эти утверждения полностью противоречат заявлениям Эр-Рияда, который отвергает любую причастность руководства страны к инциденту.





Президент США Дональд Трамп заявил, что отчет ЦРУ "не окончателен" и назвал Саудовскую Аравию "партнером" и "великим союзником".