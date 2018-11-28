«Закапывали живьем». В Беларуси казнили членов банды «черных риэлторов»

Извещение о приведении приговора в исполнение

Как сообщает «Интерфакс», 28 ноября была подтверждена казнь Игоря Гершанкова, осужденного по делу банды «черных риэлторов». Мать осужденного в Могилевском областном суде получила подтверждение приведения приговора в исполнение.

Ранее стало известно о казни подельника Гершанкова Семена Бережнова. О приведении приговора в исполнение были извещены заинтересованные лица.

Безымянные могилы на кладбищах под Могилевом

В мае 2015 года первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Валентин Михневич сообщил о задержании в Могилеве банды, причастной к шести убийствам.

«Преступная группа была задержана в рамках мероприятий по поиску без вести пропавших. Все трупы выкопаны. Черные риелторы искали людей, ведущих асоциальный образ жизни, затем заключали с ними договоры, и эти люди исчезали», — заявил Михневич.

Сотрудники МВД вышли на банду во время поиска людей, пропавших без вести. В ходе расследования была получена оперативная информация — в последние годы на кладбищах Могилевской области местные жители неоднократно натыкались на свежие безымянные могилы. Эти захоронения никто не посещал, и было неизвестно, кто в них покоится.

Кроме того, были обнаружены и могилы, подготовленные для новых похорон. У одной из них и задержали подозреваемых, от которых потянулась ниточка к остальным.

«Доброжелатели», готовые решить все проблемы

В состав группировки входили супруги Татьяна и Игорь Гершанковы, а также Семен Бережной и Борис Колесников.

Схема, по которой работали «черные риэлторы», была следующей: сначала бандиты выбирали своих будущих жертв — одиноких людей, как правило пьющих, имеющих большую задолженность по коммунальным платежам. Дальше они знакомились с жертвой, то под видом сердобольной супружеской пары, то в качестве судебного исполнителя с добрым сердцем, и предлагали решить жизненные проблемы.

Для этого предлагалось продать квартиру, купить взамен дешевую, а на разницу оплатить долги и жить безбедно. В процессе уговоров алкоголь лился рекой.

Председатель Следственного комитета Валентин Шаев в 2015 году рассказывал о том, как действовали преступники: «Чтобы окончательно развеять сомнения в правдивости своих намерений, обвиняемые брали в аренду на сутки какую-либо квартиру в Могилеве, привозили туда потерпевшего и демонстрировали вариант будущего жилища. При этом происходила инсценировка: в роли хозяина съемной квартиры выступал кто-либо из злоумышленников, и когда потерпевший давал свое согласие на приобретение данной квартиры, обвиняемые демонстративно передавали подельнику залог за „покупку“ квартиры».

Действовали «черные риэлторы» осторожно. Потенциальная жертва проходила все инстанции сама, члены банды лишь находились рядом. Конспирировали даже связь с «клиентом» — для этого покупались две сим-карты на имя потерпевшего, одна из которых оставалась у него, а вторая была у бандитов.

Вечный сон под клофелином

Наконец, «дозревший» человек совершал сделку в законном порядке, даже не догадываясь, что ему в этот момент копают могилу. Члены банды к нужному дню находили место на одном из кладбищ и приглашали тех, кто за бутылку или за небольшие деньги был готов вырыть могилу для «умершего родича».

Когда сделка проходила, и на руках у жертвы оказывались наличные деньги, бандиты везли «клиента» на новую квартиру. По дороге предлагали выпить за удачную продажу, и вскоре несчастный отключался, поскольку в спиртное был подмешан клофелин. После этого жертве надевали на голову пакет, душили и хоронили в приготовленной могиле. Самое страшное, что кого-то из несчастных, вероятно, закопали живьем. Такие показания дал один из «черных риэлторов» Сергей Бережной. По его признанию, как минимум один из его «клиентов» спал, когда его помещали в могилу.

Банда «черных риэлторов» действовала с 2009 по 2015 годы. За это время ими было совершено шесть убийств — жертвами стали пять мужчин и одна женщина 1950-60 годов рождения.

Одному мужчину гибели удалось избежать чудом — квартиру покупала его знакомая, которую насторожили странные «помощники». Покупательница помогла ему сразу положить деньги в банк, и «черные риэлторы» предпочли ретироваться.

Кроме того, на момент задержания бандиты готовили еще два убийства — для жертв уже были вырыты могилы.

Приговор

Каждому из фигурантов было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси: убийство, покушение на убийство, похищение человека, приготовление к похищению, мошенничество, разбой, вымогательство, незаконная предпринимательская деятельность, уничтожение документов, незаконный оборот психотропных веществ. Подельники все валили друг на друга — Гершанков на Бережнова, Бережнов на Гершанкова. Татьяна Гершанкова сетовала на то, что она никого не убивала, а ей грозит самый длительный срок, когда-либо назначавшийся женщине в истории страны.

21 июля 2017 года Могилевский областной суд приговорил Семена Бережнова и Игоря Гершанкова к расстрелу. Татьяну Гершанкову осудили на 24 года лишения свободы, Бориса Колесникова — на 22 года.

Гершанков и Бережнов отчаянно боролись за свою жизнь. Они заявляли, что следователи оказывали на них физическое воздействие, жаловались, что суд не учел всех обстоятельств дела. Также в ход пошли и прошения о помиловании.

О помиловании просила даже ООН.

К делу подключились правозащитники, требующие отмены смертной казни в стране. Они помогали осужденным обращаться в международные инстанции, которые регулярно требуют от властей приостановить приведение приговоров в исполнение, а затем и вовсе отказаться от смертной казни.

Семен Бережной обратился в Комитет ООН по правам человека, и оттуда пришел документ — запрос о принятии временных мер до вынесения Комитетом окончательного решения. Подразумевалось, что исполнение приговора будет отложено до вынесения инстанцией окончательного решения. Однако запросы Комитета не являются обязательными для исполнения. Официальный Минск проигнорировал его. После отклонения всех прошений Бережнова и Гершанкова «черные риэлторы» были расстреляны.