В Пинске хулиган угрожал прохожему пистолетом

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29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске пьяный местный житель угрожал прохожему убийством из пистолета. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию 27 ноября обратился пинчанин 1970 года рождения. Он рассказал, что около 11.30 на улице неизвестный мужчина угрожал ему убийством, используя пистолет неустановленного образца. Наряд департамента охраны задержал хулигана. Им оказался неработающий, ранее судимый за кражу местный житель 1978 года рождения. Дома у него обнаружен сигнальный пистолет МР-371, оружие изъято.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (хулиганство) УК. Установлено, что в момент происшествия мужчина был пьян. Он помещен в изолятор временного содержания.-0-