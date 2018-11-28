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В Столине 28 ноября с рабочим визитом побывал Министр по чрезвычайным ситуациям РБ Владимир Ващенко.

29.11.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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В Столине 28 ноября с рабочим визитом побывал Министр по чрезвычайным ситуациям РБ Владимир Ващенко.
В Столине 28 ноября с рабочим визитом побывал Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко.

В районном отделе МЧС состоялась торжественная церемония награждения работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Брестской области. Заслуженные награды — медали «За безупречную службу» III степени – отличившимся вручил Министр.

Владимир Ващенко выступил в трудовом коллективе районного отдела по чрезвычайным ситуациям в рамках работы республиканской информационной группы, а затем ознакомился с материально-технической базой и условиями несения службы в ПАСЧ № 1 Столинского РОЧС.

В рамках визита Владимир Александрович открыл образовательный центр безопасности, размещенный в здании районного отдела по чрезвычайным ситуациям, ознакомился с экспозицией центра, учебными стендами и тренажерами-симуляторами. В этот же день новый районный образовательный центр посетила и первая группа учащихся – ребята из учреждения образования «Столинская государственная гимназия».

По материалам сайта https://mchs.gov.by

Вероника ГЕЙДЕН

В Столине 28 ноября с рабочим визитом побывал Министр по чрезвычайным ситуациям РБ Владимир Ващенко.
В Столине 28 ноября с рабочим визитом побывал Министр по чрезвычайным ситуациям РБ Владимир Ващенко.
В Столине 28 ноября с рабочим визитом побывал Министр по чрезвычайным ситуациям РБ Владимир Ващенко.
В Столине 28 ноября с рабочим визитом побывал Министр по чрезвычайным ситуациям РБ Владимир Ващенко.
В Столине 28 ноября с рабочим визитом побывал Министр по чрезвычайным ситуациям РБ Владимир Ващенко.
В Столине 28 ноября с рабочим визитом побывал Министр по чрезвычайным ситуациям РБ Владимир Ващенко.
В Столине 28 ноября с рабочим визитом побывал Министр по чрезвычайным ситуациям РБ Владимир Ващенко.
В Столине 28 ноября с рабочим визитом побывал Министр по чрезвычайным ситуациям РБ Владимир Ващенко.

 
 
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В Столине 28 ноября с рабочим визитом побывал Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко. В районном отделе МЧС
 
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