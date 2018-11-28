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У российских вертолетов Ка-52 обнаружились критические дефекты
Проблемы с надежностью российских вертолетов Ка-52 заставили Египет обратиться к США за AH-64E Apache,
Проблемы с Ка-52 носят в основном технический характер. В условиях жаркого климата двигатель российского аллигатора теряет мощность. Наблюдаются неисправности авионики, систем навигации и ночного видения, ненадежная работа которых может привести к аварийным ситуациям.
Пока Египет располагает двенадцатью вертолетами Ка-52. Всего, по контракту 2015 года, Каир хотел приобрести 46 таких машин.
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Проблемы с Ка-52 носят в основном технический характер.
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