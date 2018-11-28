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"Белавиа" предлагает за 10 евро слетать в Тбилиси, Батуми, Харьков и Ростов

29.11.2018 10:15 — Разное | Аргументы и факты  
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"Белавиа" предлагает за 10 евро слетать в Тбилиси, Батуми, Харьков и Ростов
globallookpress.com

Авиакомпания "Белавиа" определила новые направления, на которые распространяются экспериментальные тарифы, сообщили в компании.

"Белавиа" предлагает за 10 евро слетать в Тбилиси, Батуми, Харьков и Ростов Флот "Белавиа" в ближайшие два года пополнят пять Embraer и шесть Boeing

Так, с сегодняшнего дня список акционных направлений пополнили авиарейсы в Тбилиси, Батуми, Харьков и Ростов-на-Дону. Стоимость билетов в одну сторону составит 10 евро плюс таксы и сборы, туда-обратно - 20 евро плюс таксы и сборы.

"Время реализации билетов - 29 ноября с 09.00 до 23.59 по минскому времени. Период путешествия: с 30 ноября 2018 года по 29 декабря 2018 года (дата возврата по второму купону)", - уточняет авиакомпания.

Билеты продаются только на сайте belavia.by и являются невозвратными. Акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск. Изменения времени и даты вылета запрещены.

В "Белавиа" напоминают: использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру возвращаться не будет.

"Белавиа" в рамках действующего 30-дневного безвизового режима ввела с 2 ноября экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании до конца зимнего расписания. Стоимость авиабилетов по некоторым направлениям была снижена до 75%.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Список акционных направлений пополнили авиарейсы в Тбилиси, Батуми, Харьков и Ростов-на-Дону. Стоимость билетов в одну сторону составит 10 евро плюс таксы и сборы,...
 
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