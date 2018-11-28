За новогодней сказкой на Августовский канал: с 21 декабря Дед Мороз поселится у шлюза Домбровка

В усадьбе Деда Мороза на Августовском канале ребятам предложат отправиться в путешествие по тропе времени и задобрить кукушку-предвестника хорошего настроения.





Принимать гостей главный волшебник Гродненского района начнет 21 декабря. День открытия его штаб-квартиры в домике смотрителя у шлюза Домбровка начнется с яркого шествия Дедов Морозов и Снегурочек со всего района.

А первыми гостями здесь станут воспитанники районного социально-педагогического центра, дома семейного типа из Скиделя и дети членов районной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма.





Наряду с Дедом Морозом приветствовать их на правах хозяина в этом году будет новый герой – Августовский Цмок. Местный хранитель сказок и легенд не раз становился участником летних мероприятий на Августовском канале, а теперь заглянет и на зимние торжества.

– Главной фотозоной станут большие часы, а заветный бой курантов – центральным лейтмотивом игры-путешествия по тропе времени, – приоткрывает секреты праздничной программы главный режиссер по организации массовых мероприятий районного культурно-информационного центра Любовь Ганевич.





Гости усадьбы, как и в прошлом году, смогут сфотографироваться на троне возле домика Деда Мороза, загадать новогоднее желание на мостике через канал и отправить письмо по специальной новогодней почте. Предложат мальчишкам и девчонкам на этот раз еще и задобрить кукушку, которая, как известно, живет в часах. Августовская представительница пернатых питается исключительно хорошими новостями и свои «угощения» на листах бумаги для нее дети оставят в специальном птичьем домике. Чем больше таких пожеланий, тем больше шансов рассчитывать на отличное настроение не только в дни праздников, но и на весь год вперед.





– По предварительным заявкам гости смогут дополнить визит к Деду Морозу на Августовском канале фолк-шоу-программой «Разгуляй-ка, Новый год» и дегустацией блюд белорусской кухни, – добавляет Любовь Ганевич.

В прошлом году погостили у зимнего волшебника на Августовском канале около 2,5 тысячи человек. Причем около полутора тысяч ребят побывали здесь в рамках акции «Наши дети», которая уже 10 декабря начнет свое большое и доброе шествие по стране.









Встречать гостей зимний волшебник с внучкой Снегурочкой, местный хранитель сказок Цмок и другие сказочные герои на Августовском канале будут по 13 января. Каждые пятницу, субботу и воскресенье представления пройдут с 12.00 до 15.00. По предварительной заявке организованные группы примут здесь и в будни.



