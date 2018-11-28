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«Белавиа» расширила список акционных направлений
29.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Авиакомпания «Белавиа» расширила список акционных направлений, информирует пресс-служба национального авиаперевозчика.
Экспериментальные тарифы также применят к рейсам в Тбилиси, Батуми, Харьков и Ростов-на-Дону. Купить акционные билеты можно будет сегодня, 29 ноября, с 09.00 до 23.59 по минскому времени. Отправиться в путешествие по акции необходимо с 30 ноября по 29 декабря этого года.
Билеты в одну сторону обойдутся в 10 евро плюс таксы и сборы, туда-обратно — 20 евро плюс таксы и сборы. Для примера: слетать в Тбилиси и обратно можно будет всего за 190,69 рубля на одного человека.
Квитки необходимо приобретать исключительно на сайте авиакомпании, билеты возврату не подлежат. Менять время и дату вылета также запрещено.
Напомним, «Белавиа» запустила систему экспериментальных тарифов с 2 ноября. Сперва в список акционных попали наиболее направления, такие как Барселона, Рим, Париж, Милан, Тель-Авив и другие. Так, во французскую столицу можно было отправиться всего за 35 евро.
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Авиакомпания «Белавиа» расширила список акционных направлений, информирует пресс-служба национального авиаперевозчика. Экспериментальные тарифы...
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