Авиакомпания «Белавиа» расширила список акционных направлений, информирует пресс-служба национального авиаперевозчика.

Экспериментальные тарифы также применят к рейсам в Тбилиси, Батуми, Харьков и Ростов-на-Дону. Купить акционные билеты можно будет сегодня, 29 ноября, с 09.00 до 23.59 по минскому времени. Отправиться в путешествие по акции необходимо с 30 ноября по 29 декабря этого года.

Билеты в одну сторону обойдутся в 10 евро плюс таксы и сборы, туда-обратно — 20 евро плюс таксы и сборы. Для примера: слетать в Тбилиси и обратно можно будет всего за 190,69 рубля на одного человека.

Квитки необходимо приобретать исключительно на сайте авиакомпании, билеты возврату не подлежат. Менять время и дату вылета также запрещено.

Напомним, «Белавиа» запустила систему экспериментальных тарифов с 2 ноября. Сперва в список акционных попали наиболее направления, такие как Барселона, Рим, Париж, Милан, Тель-Авив и другие. Так, во французскую столицу можно было отправиться всего за 35 евро.

Источник: sb.by

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "