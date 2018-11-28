Если ребенок мало ест, привередлив в еде: что делать?

Иногда прием пищи превращается в настоящее сражение между взрослыми и детьми. На какие только хитрости не идут родители, чтобы накормить любимое чадо. Уговоры, угрозы, обман и даже шантаж. Это все может помочь, но не всегда принесет пользу. Трапеза должна доставлять удовольствие, а не провоцировать стресс и расстройство пищевого поведения.

Многие родители считают, что их ребенок не доедает, мало пьет, а в садике и вовсе целый день сидит голодный. При этом у малыша нормальный вес, он развивается и растет согласно своему возрасту. Как говорит знаменитый доктор Комаровский, в данном случае проблемы не у ребенка, а у самих родителей. Всегда можно просчитать калорийность рациона, проконсультироваться с педиатром, развеять сомнения и дать маленькому человечку проголодаться.

Причины, почему ребенок мало ест: он не может. Причина временная. Проблема в самочувствии, плохом настроении, возможно, режутся зубки, болит горло. Он не хочет именно эту пищу. Тут чаще проблема в поведении родителей. Они непроизвольно привили избирательность либо рано познакомили со сладостями, колбасами, чипсами и прочей едой с усилителями вкуса.