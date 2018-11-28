ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Если ребенок мало ест, привередлив в еде: что делать?

29.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Иногда прием пищи превращается в настоящее сражение между взрослыми и детьми. На какие только хитрости не идут родители, чтобы накормить любимое чадо. Уговоры, угрозы, обман и даже шантаж. Это все может помочь, но не всегда принесет пользу. Трапеза должна доставлять удовольствие, а не провоцировать стресс и расстройство пищевого поведения.

Многие родители считают, что их ребенок не доедает, мало пьет, а в садике и вовсе целый день сидит голодный. При этом у малыша нормальный вес, он развивается и растет согласно своему возрасту. Как говорит знаменитый доктор Комаровский, в данном случае проблемы не у ребенка, а у самих родителей. Всегда можно просчитать калорийность рациона, проконсультироваться с педиатром, развеять сомнения и дать маленькому человечку проголодаться.

Причины, почему ребенок мало ест: он не может. Причина временная. Проблема в самочувствии, плохом настроении, возможно, режутся зубки, болит горло. Он не хочет именно эту пищу. Тут чаще проблема в поведении родителей. Они непроизвольно привили избирательность либо рано познакомили со сладостями, колбасами, чипсами и прочей едой с усилителями вкуса.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда прием пищи превращается в настоящее сражение между взрослыми и детьми. На какие только хитрости не идут родители, чтобы накормить любимое чадо. Уговоры,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика