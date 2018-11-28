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Самолеты из прошлого

29.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Из всего того, что мы теперь знаем, можно уверенно сказать: в качестве призраков, или, лучше сказать, фантомов, могут выступать не только умершие люди, но и некоторые неодушевленные предметы. Например, поезда, избушки или мотоциклы.

Оказывается, продемонстрировать себя в качестве привидений «попытались» и самолеты. Правда, в этом случае может возникнуть вопрос: выступал ли на самом деле в том или ином случае самолет в качестве призрака? Ведь, по сути, призрак – это образ человека или другого одушевленного существа. Поэтому, скорее всего, в этом случае следует говорить не о призраке как таковом, а о фантоме данного объекта.

Впрочем, если касаться тех случаев, о которых речь пойдет ниже, то, скорее всего, появление самолетов времен Второй мировой войны в нашем времени следует назвать некими «опредмеченными» призраками. А теперь примеры.

 
 
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Из всего того, что мы теперь знаем, можно уверенно сказать: в качестве призраков, или, лучше сказать, фантомов, могут выступать не только умершие люди, но и некоторые...
 
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