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О вызовах, преобразованиях и точках роста — Лукашенко принял с докладом экономический блок страны
29.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от экономического блока страны четкого видения точек роста национальной экономики. Об этом глава государства заявил сегодня, заслушивая доклад правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от экономического блока страны четкого видения точек роста национальной экономики. Об этом глава государства...
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