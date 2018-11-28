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В Городокском ЦДиМ подведены итоги «Каляднай зоркі»
29.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
В рамках XXII республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» подвели итоги районного этапа конкурса, в котором приняли участие все учреждения образования и районный центр детей и молодёжи.
Подробнее читайте в №91 от 27.11.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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В рамках XXII республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» подвели итоги районного этапа конкурса, в котором...
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