В Городокском ЦДиМ подведены итоги «Каляднай зоркі»

В рамках XXII республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» подвели итоги районного этапа конкурса, в котором приняли участие все учреждения образования и районный центр детей и молодёжи.

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