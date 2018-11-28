Продавец уменьшил гарантию на товар или не продает вещь по заявленной цене. Как отстоять свои права

Часто покупатели попадают в спорные ситуации. Продавец не хочет уступать, а потребитель просто не знает своих прав и поэтому ничего не может доказать. Юрист Иван Райкевич рассказал, как покупателям действовать в сложных ситуациях, чтобы отстоять свои права.



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«За превышение срока, отведенного на ремонт товара, продавец должен выплатить неустойку»

— Я приобрела видеорегистратор, спустя 11 дней его пришлось вернуть в магазин — товар оказался с неисправностям, — рассказывает жительница Слуцка. — Я попросила у продавца вернуть мне деньги, — но он отказался. Сказал, что сначала отправит видеорегистратор в ремонт, а потом уже будем решать, что делать.

По словам девушки, неудачную покупку ремонтировали 37 дней. Затем продавец позвонил и сообщил, что починенный товар можно забирать.

— Но я не хочу забирать ремонтированный видеорегистратор, — говорит покупательница. — Можно ли в этой ситуации каким-то образом вернуть деньги?

Юрист Иван Райкевич говорит, что вернуть потраченное в конкретном случае возможно.

— Изначально продавец был прав. Видеорегистратор — это технически сложный товар, и он подлежит возврату и обмену только в случае существенного недостатка — неоднократной поломки, поломки, ремонт которой обошелся бы больше чем в 30% от стоимости товара и т.д., — перечисляет юрист. — Однако, учитывая, что сроки, отведенные законом на ремонт были превышены, покупатель имеет право обратиться в магазин и потребовать возврата денег. Нужно в книге замечаний и предложений оставить запись о том, что в связи с превышением сроков гарантийного ремонта — 14 дней, покупатель требует расторгнуть договор купли-продажи, просит вернуть деньги и выплатить неустойку в размере 1% от стоимости товара, в данном случае регистратора, за каждый календарный день просрочки после истечения 14 дней, отведенных на ремонт. Нужно добавить, что покупатель требует исполнить это незамедлительно. Максимальный срок для удовлетворения данных требований не может быть больше 7 дней.

«Продавец поставил цену на двигатель 1 рубль, а потом отказался по ней продавать»

— Интернет-магазин выставил на продажу двигатели для авто по цене 1 рубль, — рассказывает минчанин. — Я нажал кнопку «купить». Мне пришло подтверждение, чтобы я заказал этот товар по этой же цене. Так сделал. Но в конце концов магазин отказался мне продавать двигатели за эту цену. Прав ли продавец? Могу ли я настаивать на покупке товара по такой цене?

Иван Райкевич говорит, что по закону магазин должен продать товар по той цене, которая указана на ценнике или, как в данном случае, на сайте.

— Продавец в этой ситуации не прав. Он изложил в интернет-магазине не только все существенные условия договора купли-продажи, но и выслал подтверждение о готовности заключить договор, — поясняет юрист. — Однако если дело дойдет до суда, неизвестно что там будет говорить продавец. Может сказать, что это была техническая ошибка, либо в описании товара была где-то надпись об иной цене.

По словам юриста, шансы выиграть такое дело невелики.

— Прецеденты есть. К примеру, дело о покупке автомобиля Volkswagen за 0 рублей. Суд принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований о продаже автомобиля за такую цену, ввиду отсутствия купюры данного номинала. Однако даже при наличии купюр нужного номинала, шансов выиграть дело практически нет.

«Гарантия производителя 2 года, а продавец сократил ее до 12 месяцев»

— Купил сварочный аппарат в интернет-магазине. Мне дали гарантию на 12 месяцев. Но на сайте импортера на этот товар гарантийный срок указан 2 года. И в руководстве по эксплуатации указывается гарантийный срок 24 месяца, — рассказывает свою историю житель Солигорска.

Читатель интересуется, правомерно ли сокращение срока гарантии, а также может ли он потребовать у продавца установки гарантийного срока производителя.

— Согласно п. 5 ст.13 Закона «О защите прав потребителей», продавец не в праве устанавливать или объявлять гарантийный срок на товар меньше гарантийного срока, установленного изготовителем (поставщиком). Таким образом, продавец поступил неправомерно, — отвечает Иван Райкевич. — Покупатель имеет право требовать установить гарантийный срок не менее заявленного производителем. Требования можно изложить в книге замечаний и предложений, либо отправить его в виде заявления заказным письмом с обратным уведомлением.