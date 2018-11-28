Какие коттеджи построили в закрытом поселке под Минском: без отделки по 811 долларов за квадрат

Элитные поселки закрытого типа еще недавно для Беларуси были неординарным явлением. Расчет был на людей с тугим кошельком — цены на недвижимость в них поражали воображение обыкновенных граждан. Однако следующие один за одним кризисы заставили многих застройщиков скорректировать свои амбициозные планы и стоимость коттеджей резко пошла вниз. Мы заехали в один из таких поселков возле Минска, где на продажу выставили 14 коттеджей, подешевевших практически вдвое.





«Ясная поляна» изначально задумывался как поселок с элитной недвижимостью. Место под эти цели выбрано идеальное — всего в 12 километрах от Минска по асфальту через лес. Сам поселок спрятан среди сосен лесного массива между деревнями Глебковичи и Липовая колода, у истока реки Волма. Рядом — биологический заказник «Глебковка».

В прошлом году журналисты REALTY.TUT.BY уже бывали в этом поселке. Судя по всему, здесь мало что изменилось, кроме цен на недвижимость.

Всего в поселке построили 47 коттеджей 7 типов: от 245 до 345 метров квадратных. Не проданных осталось 14 коттеджей. Их легко определить по отсутствию забора — большинство заселенных домов уже отгородились от соседей.





Один из необходимых атрибутов элитного поселка — забор по периметру и охраняемый въезд. Попасть сюда можно лишь жителям «Ясной поляны» и их гостям по приглашению.



Плюс в карму застройщика — максимальное сохранение на участках вековых сосен

Внутренние дороги асфальтированные, тротуары из серой цементной плитки. Вид портят столбы посередине дорожек и натянутые по ним кабели. Впрочем, после окончания всех строительных работ в поселке их обещают спрятать под землю.





Все остальные коммуникации в поселке есть — к каждому дому подведены природный газ, центральная канализация, водопровод от артезианской скважины, высокоскоростной интернет.





Площадь поселка — 9,5 гектаров, поэтому застройщик не скупился при «нарезке» участков — домовладельцу полагается 15 соток. Кто-то уже строит баню, кому-то нужен бассейн на заднем дворе. Кстати, часть коттеджей имеет собственный выход на берег Волмы. Правда, на «береговой линии» домов на продажу уже нет.





Дома строились из газосиликатных блоков с минераловатным утеплителем. Для кровель применили композитную черепицу. Внутри — черновая отделка.





Изначально дома продавались с полностью отделанным фасадом — солидным сочетанием тонированной лиственницы, клинкера и декоративной штукатурки.









Последние же построенные коттеджи выставлены на продажу просто с утепленным и оштукатуренным фасадом — расчет на то, что хозяин покрасит дом так, как ему нравится.





Цены на дома значительно снизились — если лет пять назад они выставлялись почти по 500 тысяч долларов, то теперь есть предложение и за 260 тысяч. Если пересчитать, то метр квадратный таких домов теперь обойдется в примерно 811 долларов.

Стоит отметить, что в поселке нет общественных зон и общих детских площадок. Из списка объектов инфраструктуры есть только магазин.