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«Они горят? Они бьются током?». Отвечаем на самые нелепые вопросы об электромобилях

29.11.2018 10:25 — Разное | Tut.by  
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А если ударит током? А если короткое замыкание? А можно ли перепутать контакты? У тех, кто еще не сталкивался с электромобилем, в голове существуют различные мифы, связанные с эксплуатацией «электричики». Специалисты сервиса электрических BMW в Беларуси вместе с сетью АЗС «Белоруснефть» развеяли самые распространенные мифы, которые возникают у покупателей электрокаров.

Что будет, если перепутать разъемы зарядки и электромобиля?


— Это так же невозможно, как и пробовать напрямую подключить USB-C к MicroUSB. Дело в том, что каждому разъему соответствуют определенный тип зарядной станции и марка автомобиля. Так, для «медленной» зарядки на самых простых станциях используются разъемы стандарта J1772 Type 1 и Mennekes Type 2. Первый получил распространение в Японии и Северной Америке, и его поддерживают Smart, Chrysler, GM, Ford, Toyota, Honda, Nissan и Tesla. Второй применяют для зарядки переменным током (АС) в Европе и США — с ним работают Аudi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Porsche, Volvo и Volkswagen.


Для «быстрой» зарядки постоянным током на мощных станциях требуются разъемы стандарта CHAdeMo и CCS Combo 2. Первый распространен в основном в Японии и присутствуют на моделях BD Otomotive, Citroën, Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Subaru, Tesla (с адаптером) и Toyota. А вот со «вторым комбо» работают немецкие, шведские и американские производители.

Кстати, «медленные» станции зарядки Mode 3 имеют разъемы Mennekes Type 2, а «быстрые» Mode 4 — CCS Combo 2 и CHAdeMo. Значит, на них могут заряжать батареи наиболее распространенные модели электромобилей.

Электромобиль физически нельзя подключить к разъему, который он не поддерживает. Но даже если и представить себе такую изобретательность, то станция просто не начнет процесс зарядки.

Может ли автомобиль сгореть на электрозаправке?

— Такие прецеденты хотя и редки, но были, например, в Норвегии, где более половины водителей ездят на электромобилях. Основная причина происшествий — механическое повреждение аккумуляторной батареи. При этом возможность возгорания в процессе зарядки минимальна, так как электромобиль и зарядное устройство имеют несколько уровней защиты и оснащены многочисленными системами безопасности для предотвращения короткого замыкания.

Может ли ударить током при зарядке электромобиля?


— Нет, так как электромобиль и зарядное устройство обладают многоуровневой защитой. Зарядная сессия не начнется, пока соединение не будет надежно защищено. То есть ток пойдет только тогда, когда электромобиль и зарядное устройство убедятся, что все безопасно. И наоборот, когда коннектор вытаскивают из разъема, электричество перестает подаваться перед его открытием. Также электрокар можно заряжать под дождем, а если попадет в пруд или бассейн (такое, кстати, тоже случается), электрического разряда не произойдет.

А может зарядная станция перегреться от долгой работы?

— «Быстрые» зарядные станции оснащены внутренней системой охлаждения, рассчитанной на выдаваемую мощность. С технической точки зрения вероятность перегрева минимальна. Если в теории зарядная станция все-таки перегреется, то она просто отключится. Так же, как это делают современные смартфоны или пылесосы, то есть вреда не будет.

Может ли что-то замкнуть и загореться во время зарядки?


— Такая ситуация крайне маловероятна. Опять-таки благодаря системе защиты самой станции и электромобиля, а также необходимости установки надежного соединения, чтобы пошел ток. Кроме того, на зарядной станции находится кнопка аварийной остановки зарядной сессии. То есть в любой момент процесс можно остановить.

Чем отличаются обычные зарядки от ускоренных и супербыстрых?


— На «медленных» станциях переменного тока можно подпитать аккумулятор за 3−6 часов в зависимости от модели и типа зарядного устройства. На «быстрых» станциях постоянного тока зарядка происходит гораздо быстрее. В среднем она занимает от 30 до 60 минут. Такие станции уже есть в сети «Белоруснефть» в Минске и регионах.

«Супербыстрые» станции мощностью до 475 кВт — это «заправки будущего». Их планируется развивать в Беларуси в обозримом будущем — до 2026 года. Скоростная зарядка электрокара на 250 километров последующего пробега займет около 8 минут. Такие станции появятся в Минске, областных центрах и вдоль основных магистралей. Каждый комплекс будет включать 5 зарядных устройств общей мощностью около 2 мегаватт. Кстати, только одна компания в мире (Ionity) в тестовом режиме установила «супербыстрые» станции. Кроме того, их поддерживают лишь несколько моделей электромобилей.

Все ли электромобили можно зарядить на «быстрой» станции?


— Все зависит от того, какое зарядное устройство установлено в электромобиле. Например, если в Nissan Leaf стоит одна медленная зарядка J1772 мощностью до 7 кВт, то тогда электрокар можно заряжать только на зарядной станции начального уровня в течение 3−4 часов, либо от бытовой розетки, что занимает порядка 8 часов.

Если в электромобиле установлено лишь зарядное устройство CHAdeMO мощностью до 100 кВт, то пополнить батарею можно только на «быстрой» зарядной станции за 15−20 минут (с нуля до 80%). Если учесть, что на заправку обычно приезжают не с пустой батареей, то в реальности времени понадобится еще меньше.

В электромобиле могут быть два зарядных устройства — «быстрое» и «меленное». В этом случае можно пользоваться любой станцией. Обычно такую конфигурацию приходится докупать в качестве опции.

Сколько стоит одна «электрозаправка»?


— Бюджет включает в себя стоимость зарядной станции, проектных и строительно-монтажных работ, с учетом прокладки кабеля. А еще — расходы на аренду плоскостного покрытия под установку «электрозаправки». Если брать только «зарядный столбик», то стоимость «медленной» зарядной станции составляет около 3 тысяч рублей, «быстрой» — 40 тысяч.

Далеко ли в Беларуси можно уехать на электрокаре?

— К концу 2018 года та же «Белоруснефть» покроет станциями зарядки электромобилей основные автомагистрали по направлению «область-столица». Подпитать батарею можно будет через каждые 120−150 километров, что позволит свободно путешествовать по Беларуси на электрокаре. Хотя и не так быстро, как на машине с ДВС, потому что процесс зарядки все равно отнимает больше времени.

Реально ли экономятся деньги при «заправке» электромобиля?


— Основная статья затрат автовладельца — это топливо. Поэтому электромобиль априори экономичнее. Так, затраты автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на 100 километров в смешанном цикле составляют около 12 рублей (АИ-95 — 1,52 рубля). Тогда как зарядка электромобиля даже в домашних условиях потребует 3,7 рубля на 100 километров (1 кВт*ч — 0,1841 рубля), а большинство зарядных станций делают это бесплатно.

При годовом пробеге в 20 тысяч километров владелец электромобиля может экономить 1600 рублей. Ежегодная экономия электромобиля на дорожном сборе — еще 150−200 рублей. Кроме того, более простое устройство электромобиля позволяет экономить на техобслуживании (замене масла, фильтров, свечей зажигания, ГРМ и т.д.) в среднем на 400 рублей в год. Тем самым потенциальный владелец электрокара может ежегодно экономить минимум 2200 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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