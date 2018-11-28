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Финальный этап конкурса «Ёлка-фэст-2018» состоится в ЦМТ 30 ноября 2018 года
29.11.2018 11:02 — Разное | Виртуальный Брест
30 ноября 2018 года в УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» пройдет финальный Гала-концерт областного этапа республиканского смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек «Ёлка-фэст-2018»
Цель конкурса – поддержка традиций и развитие инноваций в организации и проведении новогодних мероприятий.
В соревновании примут участие 9 пар – лучшие из лучших Деды Морозы и Снегурочки из разных районов нашей области. В программе праздника – сюжетно-игровая программа, творческие номера.
Жюри будет оценивать актуальность, оригинальность и новизну сюжета; зрелищность; артистизм и художественность исполнения; владение методикой проведения игровой программы; умелое использование новогодних традиций, обычаев и обрядов; художественно-образное решение сценических костюмов и реквизита, качество их выполнения.
Пары, победившие в номинациях «Лучший Дед Мороз и Снегурочка года» (победитель определяется по результатам всей конкурсной программы) и «Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа», будут принимать участие в республиканском финале смотра-конкурса в г. Минске в декабре 2018 года.
В состав областного жюри входят специалисты главного управления по образованию Брестского облисполкома, представители УО «БГОЦМТ», учреждений культуры.
Начало смотра-конкурса в 11.00 (гобеленовый зал).
Вход свободный!
Дополнительная информация по телефону 23-60-76.
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30 ноября 2018 года в УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» пройдет финальный Гала-концерт областного этапа республиканского...
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