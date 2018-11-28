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Срок санации ООО "Лунинецлес" продлен до сентября 2020 года
29.11.2018 11:02 — Разное | Виртуальный Брест
Правительство Беларуси согласовало продление срока санации открытого акционерного общества "Лунинецлес". Соответствующее постановление Совета Министров №853 от 27 ноября 2018 года сегодня официально опубликовано на
Согласно документу
Документ принят в соответствии с законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".
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Правительство Беларуси согласовало продление срока санации открытого акционерного общества "Лунинецлес". Соответствующее постановление Совета Министров №853 от...
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