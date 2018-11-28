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Юные легкоатлеты из семи стран посоревнуются на турнире в Бресте

29.11.2018 11:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте 30 ноября - 1 декабря состоится 61-й международный турнир по легкой атлетике, посвященный памяти Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Брестской областной СДЮШОР Василий Лещинский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61052.php

Юные легкоатлеты из семи стран посоревнуются на турнире в Бресте

Свое участие в соревнованиях подтвердили около 700 спортсменов из Беларуси, Литвы, Латвии, Молдовы, Украины, Польши и России. За победу они будут бороться в двух возрастных категориях: среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения и 2002-2003 годов рождения. Выявлять сильнейшего легкоатлеты будут в беговых дисциплинах (60 м, 300 м, 600 м, 1 км и 2 км), толкании ядра, метаниях диска, молота и копья, в различных видах прыжков. Также будет определен победитель в эстафете 4х200 м. Состязания пройдут в легкоатлетическом манеже, на стадионе "Брестский", в секторе для метаний на гребном канале.

"Брестские старты – один из крупнейших турниров на постсоветском пространстве для спортсменов юношеского возраста. Для ребят важно испытать себя, померяться силами с ровесниками из других стран. Многие наши победители и призеры затем выигрывают официальные международные старты. Например, гомельчанка Кристина Концевенко в прыжках с шестом в 2015 году установила рекорд турнира в Бресте. На III Юношеских Олимпийских играх в Аргентине она стала бронзовым призером", - отметил Василий Лещинский. Юная прыгунья с шестом в этом году станет почетным гостем турнира. Участники смогут задать Кристине Концевенко свои вопросы, запланированы автограф- и фотосессии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61052.php

Юные легкоатлеты из семи стран посоревнуются на турнире в Бресте

Организаторами соревнований памяти Д.М. Карбышева выступают управление спорта и туризма Брестского облисполкома, областная СДЮШОР, Белорусская федерация легкой атлетики.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте 30 ноября - 1 декабря состоится 61-й международный турнир по легкой атлетике, посвященный памяти Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, сообщил...
 
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