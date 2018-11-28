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Специальные Полесские игры для инвалидов пройдут в Столине

29.11.2018 11:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Специальные Полесские спортивные игры для людей с инвалидностью пройдут с 30 ноября по 1 декабря в Столине, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель правления районного общественного объединения "Центр поддержки молодых инвалидов" Михаил Скребейко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61051.php

Специальные Полесские игры для инвалидов пройдут в Столине

фото - иллюстрация

Мероприятие организовано при реализации проекта "Равные возможности", финансируемого Европейским союзом, и приурочено к Дню инвалидов. Специальные игры проводятся с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития. "Наши участники - инвалиды с умственной задержкой. В Брестской области такие соревнования организуются впервые. Мы не ставим цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды, а хотим таким образом привлечь к регулярным занятиям физической культурой и спортом молодых людей с инвалидностью, помочь с их интеграцией в общество", - отметил Михаил Скребейко.

В соревнованиях примут участие 5 команд из Столинского, Пинского и Лунинецкого районов, латышского Икшкиле и украинского Ровно. В команде по 6 человек, каждый из них выступит в своем виде спорта. Участники игр будут состязаться в плавании (25 м), стрельбе из электрической винтовки, метании набивного мяча, дартсе, футболе (попадание мячом в цели, установленные в воротах) и баскетболе (попадание мячом в корзину). В программу также включена командная эстафета. На протяжении двух дней соревнований инваспортсменам будут помогать волонтеры из числа старшеклассников СШ №2 Столина.

Специальные Полесские спортивные игры пройдут на базе физкультурно-спортивного комплекса "Аквамарин". Участники получат дипломы, медали, командные кубки.

Организаторами соревнований выступают ДЮСШ Столина, ОО "Центр поддержки молодых инвалидов", районные организации ОО "БелТИЗ" и Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, отдел по образованию и управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, территориальный центр социального обслуживания населения.

 
 
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Специальные Полесские спортивные игры для людей с инвалидностью пройдут с 30 ноября по 1 декабря в Столине, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель правления...
 
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