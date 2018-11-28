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Где в Бресте и по области будут работать камеры контроля скорости 29 ноября 2018 года

29.11.2018 11:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 29.11.2018:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61050.php

Где в Бресте и по области будут работать камеры контроля скорости 29 ноября 2018 года


29.11.2018 - 07:30-14:00 - г. Брест, пр-т Машерова - д. №64 - 60

14:00-19:30 - г. Брест, ул. Московская - д. №346 - 60

07:30-19:30 - Р-127, Кобринский р-н, д. Хабовичи - 20+950 - 60

08:00-20:00 - М-1/Е30, Жабинковский р-н - 42+780 - 90/70

07:30-19:30 - Р-83, Каменецкий р-н - 42+150 - 90/70

08:00-20:00 - М-10, Пинский р-н - 426+900 - 90/70

07:30-19:30 - Р-44, Ивацевический р-н, д. Едчики - 136+250 - 6029

 
Теги: Брест
 
 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 29.11.2018: 29.11.2018 - 07:30-14:00 - г. Брест, пр-т Машерова - д. №64 - 60 14:00-19:30 - г. Брест, ул. Московская - д. №346 - 60 07:30-19:30 -...
 
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