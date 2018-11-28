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Где в Бресте и по области будут работать камеры контроля скорости 29 ноября 2018 года
29.11.2018 11:02 — Разное | Виртуальный Брест
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 29.11.2018:
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 29.11.2018: 29.11.2018 - 07:30-14:00 - г. Брест, пр-т Машерова - д. №64 - 60 14:00-19:30 - г. Брест, ул. Московская - д. №346 - 60 07:30-19:30 -...
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