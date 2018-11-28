Польский ритейлер купит «Буслiков» за 6,4 миллиона долларов

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90 долей белорусской «Торгово-промышленной группы Вест Ост Юнион», владеющей сетью детских магазинов «Буслiк», собирается приобрести польский ритейлер CDRL.

Это следует из сообщения на сайте Варшавской фондовой биржи, пишет TUT.BY .

Польская компания CDRL согласовала с продавцами - Европейским банком реконструкции и развития и четырьмя физическими лицами —условия приобретения 90% долей West Ost Union. Сумма сделки оценивается в 6,39 млн долларов. Для проведения сделки необходимо получить одобрение Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Для приобретения «Буслiков» CDRL планирует использовать собственные ресурсы и средства, привлеченные за счет выпуска облигаций на 40 млн злотых.

Владельцем оставшихся 10% долей является основатель и нынешний гендиректор West Ost Union Сергей Мисяченко. Он остается руководителем компании. В комментарии для TUT.BY он выразил мнение, что бренд «Буслiк» сохранится.

Польская компания CDRL основана в 1990-х и занимается дизайном, производством и дистрибуцией детской одежды и обуви. Компания владеет брендом Coccodrillo, широко представленным в белорусских «Буслiках».

В настоящее время сеть Coccodrillo насчитывает более 300 магазинов разного формата в Польше и других странах, как собственных, так и открытых по франшизе.

Сеть «Буслік» состоит из 46 магазинов, 17 из которых расположены в Минске. Долю «Буслiка» на белорусском рынке Мисяченко оценивал в 10−15%, заявляя, что сеть является единственным крупным игроком в Беларуси в формате супермаркетов с полным ассортиментом товаров для детей.

Годовая выручка West Ost Union составляет более 65 млн долларов, а показатель EBITDA превышает 2 млн долларов.

В 2009 году белорусский ритейлер привлек партнера в лице Европейского банка реконструкции и развития, который выкупил за 3 млн долларов 25,5% долей группы компаний «Вест Ост Юнион». Банк занимался поиском стратегического инвестора для «Буслiка». В числе кандидатов фигурировал российский «Детский мир». Однако в итоге «Детский мир» решил выйти на белорусский рынок самостоятельно через дочернюю компанию. Первые магазины ритейлер намерен открыть в первом полугодии 2019 года.

28 ноября «Ведомости» и «Коммерсант» сообщили, что группа «Сафмар» российского миллиардера Михаила Гуцериева может выкупить контрольный пакет «Детского мира» у АФК «Система».

«Сафмар» является крупнейшим игроком на российском рынке розничных продаж электроники и бытовой техники. Компании принадлежит группа «М.Видео-Эльдорадо», которая на 30 июня управляла 838 магазинами под двумя брендами. В конце августа «М.Видео-Эльдорадо» также получила 42 российских магазина MediaMarkt в рамках сделки по приобретению немецкой MediaMarktSaturn 15% акций ПАО «М.Видео» за 470 млн долларов.

