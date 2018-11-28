Символы эпохи. Предметы обихода, которые исчезли из нашей жизни

АВТОМАТ С ГАЗИРОВКОЙ

В СССР продажа товаров через уличные торговые автоматы начала активно развиваться с конца 1950-х. Повсеместно стали устанавливать аппараты по продаже газированной воды. Стакан напитка без сиропа стоил 1 копейку, с сиропом – 3 копейки. При этом посуда была многоразовая: граненый стакан следовало ополоснуть с помощью устройства для мойки. Сейчас трудно представить ситуацию, когда все люди пьют из одной посуды, но тогда никто не задумывался о том, кто пользовался стаканом до него.

Несмотря на то что стаканы никто не охранял, их практически не крали. Даже «соображающие на троих» крайне редко покушались на такое общенародное достояние, как граненый стакан. Но иногда стеклянные стаканы заменялись металлическими кружками и приковывались цепочкой.

После распада СССР и с ростом инфляции продажа и обслуживание автоматов перестали быть рентабельными, постепенно аппараты приходили в негодность, а новые никто не выпускал.

Современные аппараты эксплуатируют чувство ностальгии и часто пытаются повторять, хотя бы условно, советский дизайн. В отличие от предшественников, современные автоматы принимают как монеты, так и бумажные купюры. На табло управления есть выбор из нескольких напитков. Сейчас более распространены кофейные аппараты или автоматы, выдающие бутилированную воду.

ТАКСОФОНЫ

После гиперинфляции в СССР в 1991 году и распада страны оплата монетами стала неактуальной. Таксофоны подверглись модификации: монетоприемники переделывались для приема жетонов или заменялись картоприемниками.

Сейчас телефоны-автоматы мало распространены в Беларуси. С развитием мобильных сетей надобность в них отпала. К примеру, за последние пять лет в Минске количество аппаратов сократилось с 2 тыс. до 250. В целом по стране их осталось чуть больше тысячи. Содержание таких аппаратов стало нерентабельным.

Оставшиеся таксофоны расположены на улицах, в учреждениях здравоохранения и образования, в военных частях, на вокзалах, станциях метро, проходных, в общежитиях, в объектах пенитенциарной системы и придорожного сервиса. Очень редко по заявкам организаций устанавливаются новые таксофоны. Но в 2017 году таких случаев не было.

ДИСКОВЫЙ ТЕЛЕФОН

Телефон с отверстиями по всей окружности диска приводит современных школьников в замешательство. В соцсетях можно наткнуться на видеозаписи, где подростки пытаются по привычке нажать несуществующую кнопку, а не прокрутить диск.

Символы эпохи. Дисковый телефон - не просто бездушная машина для связи Подробнее

Для набора номера необходимо засунуть палец в отверстие с нужной цифрой и прокрутить диск до ограничителя. Посылка импульсов на автоматическую телефонную станцию происходит во время возвращения заводного диска номеронабирателя в исходное положение. Равномерность обратного хода механизма обеспечивается регулятором скорости. Не рекомендуется дотрагиваться до диска номеронабирателя во время обратного хода, поскольку это может привести к изменению длительности импульсов и, как следствие, ошибкам в распознавании набираемой цифры номера. Главный недостаток импульсного номеронабирателя заключается в сравнительно долгом и неудобном наборе номера.

Раньше такой аппарат служил практически в каждой советской семье, у некоторых они сохранились до сих пор. Однако сейчас выходят из употребления, как и сам импульсный набор. Такой телефон обычно можно увидеть в служебных помещениях, где редко требуется телефонная связь, у пожилых людей либо у любителей ретротехники.

ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИНКИ

Советская молодежь любила «потанцевать под патефон», а пластинка с записью любимой группы была желанным подарком для многих поклонников музыки. Однако с развитием техники на смену виниловым пластинкам пришли аудиокассеты, затем компакт-диски и другие, более удобные носители информации.

Ностальгия по «винилу». В СССР на пластинках слушали не только музыку Подробнее

К концу XX века наметился спад производства грампластинок, им предрекали скорую «смерть». Однако в начале XXI века развитие индустрии получило неожиданное продолжение. После 2005 года возник заметный рост продаж «винила». В повышении спроса на грампластинки играет роль как ностальгия (в 2010 году лидером продаж был альбом группы «Битлз» «Abbey Road»), так и другие неясные факторы. Теории о причинах новой популярности грампластинок включают как желание слышать более «богатый» и «теплый» звук, так и сознательное отрицание цифрового мира.