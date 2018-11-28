Два кинотеатра — «Москва» и «Октябрь» — в перспективе станут мультиплексами, сообщил агентству « Минск-Новости » гендиректор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Павел Скалабан.





— Здание, где располагается «Москва», старое, давно не проводился капремонт. В перспективе этот кинотеатр ожидает реконструкция, он станет современным мультиплексом. Появится несколько новых уютных залов, места для этого хватает. Большой, который работает сегодня и вмещает 700 зрителей, мы сохраним. Стоит отметить, после обновления там, как и раньше, будет размещаться Театр-студия киноактера, — уточнил Скалабан.

«Москву» открыли в 1980-м. Тогда в нем было два зала: на 260 и 1 070 мест. В 2014 году в кинотеатре обновили интерьер, установили современное цифровое оборудование и новые кресла.

— Что касается «Октября», то его, как и «Москву», закрывать в ближайшее время на ремонт не будем. Сейчас закончили работу над техническим заданием. На наш взгляд, этот кинотеатр можно переделать в трехуровневый мультиплекс, то есть залы будут располагаться на нескольких этажах. Ныне действующий кинозал (самый большой в стране) сохранится. Только станет более комфортным: увеличится расстояние между рядами. Сейчас он вмещает 1186 человек, в итоге мест будет около 800. Экран — 22 на 9,2 м, такого нет больше нигде в стране, тоже сохранится, — продолжил Скалабан.



Фото: kino.bycard.by

Кроме того, в обновленных кинотеатрах оборудуют безбарьерную среду. Сейчас наиболее комфортными в этом плане для людей с ограниченными физическими возможностями являются «Беларусь» и Дом кино, где есть не только пандусы, но и специально оборудованные туалеты.