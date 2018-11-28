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На мобильном катке «Чижовка» будут устраивать дискотеки

29.11.2018 11:05 — Разное | Tut.by  
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Мобильный каток «Чижовка» откроется для массового катания 1 декабря, рассказала корреспонденту агентства «Минск-Новости» директор ГУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района» Ирина Ольховская.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В первый день зимы посетителей ждет праздничная программа с выступлениями юных фигуристов и хоккеистов. Вход для всех будет бесплатным. Церемония открытия запланирована на 12.00.

В зимнем сезоне каток будет работать для массового катания по будням с 10.30 до 22.00, в выходные и праздничные дни — с 12.30 до 22.00. Продолжительность сеанса — 1,5 часа.

Стоимость входных билетов для взрослых по сравнению с прошлым годом останется неизменной. Для студентов с воскресенья по четверг с 20.30 до 22.00 — льготный сеанс.

— В этом году предусмотрены скидки для групп школьников и студентов, на семейное посещение и для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения, — отметила Ирина Ольховская. — Также с 20.30 до 22.00 по пятницам и субботам на льду будут проходить дискотеки с диджеями и артистами.

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Теги: Минск
 
 
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Мобильный каток «Чижовка» откроется для массового катания 1 декабря.
 
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