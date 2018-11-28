Персональный тренер рассказывает, какие ошибки мешают заполучить идеальный пресс

Для многих женщин область живота является проблемной. Даже если вы «сидите» на овощах и упражняетесь в зале три-четыре раза в неделю, незначительная мелочь может перечеркнуть все усилия и скрыть от вас рельефный пресс. Daily Mail опубликовал заметки персонального тренера Рэйчел Аттард о том, какие ошибки в питании и тренировочном процессе мешают увидеть в зеркале пресс мечты.

1. Вы не отслеживаете свои перекусы

Недостаточно есть здоровую пищу только в основные приемы. Важно также следить за тем, чем вы перекусываете в течение дня.

— В состоянии стресса, скуки или за просмотром телешоу очень легко переесть бесконтрольно, — пишет в своем блоге Рэйчел.

Чтобы этого избежать, тренер советует не хвататься за еду, как только вы чувствуете голод. Попробуйте для начала выпить стакан воды и через 15 минут прислушаться к своему организму: действительно ли он все еще голоден?

Если вам все-таки нужен перекус, Рейчел Аттард рекомендует выбирать легкие снеки. Например, яблоко с арахисовой пастой или морковные палочки с хумусом.

2. Выбираете не те напитки

По мнению Рэйчел, жир в области живота часто связан с потреблением большого количества алкоголя.

Диетологи часто называют выпивку «пустыми калориями», которые не насыщают организм, а лишь влекут за собой бездумное поедание закусок.

Персональный тренер считает, что периодически выпивать небольшое количество алкоголя нестрашно. Куда хуже откладывать шесть-семь бокалов на вечер пятницы или субботы и выпивать их единовременно.

— К сожалению, любая еда, которую вы съедаете за бокалом алкогольного напитка или вслед за ним, почти наверняка уйдет в жировые отложения, — предупреждает персональный коуч.

3. Неправильно тренируетесь

Для действительно плоского живота важно отфильтровать не только меню, но и тренировки.

— Нельзя добиться результата одними кардионагрузками, — считает Рэйчел.

Для получения рельефного пресса полезно выполнять упражнения на сопротивление. Для этой цели отлично подойдет хорошо знакомый пилатес, а еще лучше — интенсивные интервальные тренировки.

Тренер также рекомендует отдельно прорабатывать мышцы пресса.

— Особенно стоит уделить внимание нижнему прессу, где у женщин чаще всего и накапливаются жировые отложения, — подчеркивает эксперт.

4. У вас нет четкого плана питания

Запомните: пресс формируется на кухне. Если вы разобрались с перекусами, пришло время поговорить об основных приемах пищи.

Планируйте, что вы будете есть и заранее покупайте продукты в магазине.

— Я придерживаюсь в питании схемы 80 на 20, — говорит Рэйчел Аттард. — 80 процентов моего рациона составляют здоровые продукты, а 20 — то, что я люблю и могу изредка себе позволить.

Например, в обычный день тренер завтракает омлетом из двух яиц, бекона, шпината, грибов и оливок. Позже перекусывает морковными палочками или сельдереем с двумя ложками миндального масла. На обед у тренера суп из чечевицы, домашний цыпленок и овощи. А на ужин — курица с рисом, обжаренными орехами кешью и цветной капустой.

5. Хотите сбросить вес слишком быстро

Результаты в чем бы то ни было не приходят моментально. Особенно в том, что касается построения идеального пресса.

Для потери веса и формирования тела мечты требуются время и терпение. По словам тренера, даже профессионалы должны постоянно отслеживать свой рацион.

Поначалу изменения могут быть едва заметными внешне. Чтобы следить за тем, как снижается процент жира в организме, используйте специальные программы.

6. Возможно, вы путаете вздутие живота с жировыми отложениями

Если вы исправили все перечисленные ошибки и все равно не установили причину, коуч предлагает убедиться: действительно ли появлению рельефного пресса мешает жир, а не вздутие живота?

Если причина все-таки в метеоризме, пейте много воды, тщательно отслеживайте свой рацион и питайтесь здоровой пищей. Это поможет определить причины вздутия и устранить их.