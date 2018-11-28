Сходите на спектакль с топовыми российскими актерами о том, что делать, если вас никто не любит

Иногда мы чувствуем одиночество, от которого невозможно избавиться без близких людей. Что делать, если этих близких людей у тебя нет? Если ты холост, а друзей и вовсе нет? Тогда можно нанять их. Именно это и делает Александр из спектакля «Синдром счастья, или Ложь по контракту», что приезжает в КЗ Минск 16 декабря.



Фото: minuvalik.ee

Главным героем, которого волнуют вопрос его собственного одиночества, является месье Амилькара — обеспеченный, элегантный и обворожительный, однако очень несчастный в личной жизни мужчина, считающий себя «рогоносцем в любви, рогоносцем в дружбе». Однажды он решает, что для полноценной жизни ему просто необходима семья, которой он все никак не может обзавестись, и находит достаточно неординарное, но, по его мнению, единственно верное решение проблемы: купить ее. И для этого он подбирает совершенно не похожих друг на друга, разношерстных людей, которым суждено стать его семьей. Вся эта полусумасшедшая затея с домашним театром нужна одинокому Амилькару как воздух, ведь он искренне верит, что только так он сможет получить все то, о чем давно мечтает. Но так ли это? Можно ли купить любовь и дружбу? Как хороши будут найденные Александром «актеры»? На это вам ответят сами персонажи.

Заслуженный артист России Николай Добрынин и заслуженная актриса России Людмила Артемьева, которые исполняют главные роли, уже имели совместный опыт в знаменитом сериале «Сваты». Агния Кузнецова же известна по фильму «Все умрут, а я останусь» — она получила награду за лучшую женскую роль в нем же. Заслуженный артист России Роман Мадянов и заслуженная артистка России Татьяна Орлова могут похвастаться большим послужным списком как в театре, так и в кино: мало кто не видел их в деле. А Алексей Кирющенко, режиссер этого спектакля, а также многих других знаменитых фильмов, попытается воплотить на сцене авангардную комедию «Синдром счастья, или Ложь по контракту».



Фото: minuvalik.ee

Остроумные шутки, философские размышления о ценности семьи, искренность актеров и непередаваемые эмоции — все это ждет вас в спектакле. Одиночество может развеять не только деньги и любовь, но и хорошая комедия.

Читайте также

Балет по Шекспиру под музыку Radioheаd покажут в Минске ко Дню святого Валентина

Все минские спектакли — в одном месте

***

24 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группировки «Ленинград» , который пройдет уже 1 декабря. Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 30 ноября.