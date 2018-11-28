В Логойском районе пешехода сбил сначала BMW, затем грузовик: 78-летний мужчина погиб

В Логойском районе пешеход попал под колеса двух автомобилей, он погиб. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Фото: ГАИ Минской области

Авария произошла 27 ноября, около 19.00, на трассе М3 Минск — Витебск. На 32-м километре дороги 25-летний водитель BMW совершил наезд на 78-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего на пешехода совершил наезд Iveco, которым управлял 42-летний водитель.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не был обозначен световозвращающими элементами.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).