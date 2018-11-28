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«У нас практически одна школа». Преподаватели и студенты из ВГИК приехали в Белорусскую академию искусств
Новости Беларуси. Творческий бартер. В Белорусской академии искусств проходят дни ВГИКа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведущий кинематографический вуз России проводит юбилейные мероприятия по случаю своего 100-летия.
Команда преподавателей и студентов приехала в нашу столицу, чтобы обменяться опытом и знаниями. Среди делегатов есть и мэтры русской киноиндустрии: кинооператор Вадим Алисов, режиссер Владимир Грамматиков, народный артист России Александр Михайлов и другие.
Владимир Малышев, ректор ВГИК:
Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:
В программе визита мастер-классы, творческие встречи, кинопоказы, совместные занятия по сценическому движению и класс-концерт студентов двух творческих вузов.
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«У нас практически одна школа». Преподаватели и студенты из ВГИК приехали в Белорусскую академию искусств
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«У нас практически одна школа». Преподаватели и студенты из ВГИК приехали в Белорусскую академию искусств
Новости Беларуси. Творческий бартер. В Белорусской академии искусств проходят дни ВГИКа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведущий кинематографический...
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