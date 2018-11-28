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Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии

29.11.2018 10:44 — Разное | СТВ  
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Новости Грузии. По-настоящему жаркими были минувшие сутки в политической жизни Грузии: стана выбирала президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии

Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии

Уже известно, что во втором туре голосования, которое прошло 28 ноября, победу одержала 66-летняя Саломе Зурабишвили. Она родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов и более 30 лет проработала в системе МИД Франции. В начале 2000-х возглавляла грузинское внешнеполитическое ведомство и создала партию «Путь Грузии».

На выборах президента Саломе Зурабишвили выступала как независимый кандидат. Во втором туре голосования в ее пользу высказались 59,5 % избирателей – это более миллиона человек.

По предварительным данным ЦИК, итоговая явка на выборах в Грузии составила более 56 %. Срок полномочий нового президента составит 6 лет. К слову, это были последние прямые выборы главы государства. В дальнейшем президента будет избирать парламент.

Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии
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Теги: Минск
 
 
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Новости Грузии. По-настоящему жаркими были минувшие сутки в политической жизни Грузии: стана выбирала президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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