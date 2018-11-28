|
Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии
Новости Грузии. По-настоящему жаркими были минувшие сутки в политической жизни Грузии: стана выбирала президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже известно, что во втором туре голосования, которое прошло 28 ноября, победу одержала 66-летняя Саломе Зурабишвили. Она родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов и более 30 лет проработала в системе МИД Франции. В начале 2000-х возглавляла грузинское внешнеполитическое ведомство и создала партию «Путь Грузии».
На выборах президента Саломе Зурабишвили выступала как независимый кандидат. Во втором туре голосования в ее пользу высказались 59,5 % избирателей – это более миллиона человек.
По предварительным данным ЦИК, итоговая явка на выборах в Грузии составила более 56 %. Срок полномочий нового президента составит 6 лет. К слову, это были последние прямые выборы главы государства. В дальнейшем президента будет избирать парламент.
Новости по теме
‡агрузка...
Встреча Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ
Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии
Будславский фест включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
IV Белорусские Рождественские чтения «Молодежь: свобода и ответственность» открываются в Минске
Юристы будут бесплатно консультировать жителей сёл и агрогородков 29 ноября
До –20 градусов ожидается в Беларуси в последние дни осени
Лазерный огнетушитель и интерактивные квесты: как проходит обучение в столинском Центре безопасности МЧС
Несколько тысяч человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за сообщений о взрывчатке
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Грузии. По-настоящему жаркими были минувшие сутки в политической жизни Грузии: стана выбирала президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)