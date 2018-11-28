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Под Слуцком при столкновении ЗИЛа и Scania у бензовоза оторвало кабину с водителем

29.11.2018 10:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 28 ноября в Слуцком районе примерно в полпятого вечера произошло ДТП с участием фуры и бензовоза.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, 34-летний водитель ЗИЛа двигался по трассе Р-43 в сторону Слуцка.  

Наподалёку от деревни Ивановские Огородники грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в Scania под управлением 47-летнего мужчины. В результате столкновения фура съехала в кювет, а у ЗИЛа оторвало кабину и двигатель.  

Оба водителя госпитализированы с закрытыми ЧМТ и ушибами. Мужчины находились в трезвом состоянии.  

Обстоятельства происшествия выясняются.  

На неделе в Смолевичском районе столкнулись две иномарки. 

Погиб 26-летний водитель – здесь подробности.  
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 28 ноября в Слуцком районе примерно в полпятого вечера произошло ДТП с участием фуры и бензовоза.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД...
 
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