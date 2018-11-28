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Под Слуцком при столкновении ЗИЛа и Scania у бензовоза оторвало кабину с водителем
Новости Беларуси. 28 ноября в Слуцком районе примерно в полпятого вечера произошло ДТП с участием фуры и бензовоза.
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Наподалёку от деревни Ивановские Огородники грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в Scania под управлением 47-летнего мужчины. В результате столкновения фура съехала в кювет, а у ЗИЛа оторвало кабину и двигатель.
Оба водителя госпитализированы с закрытыми ЧМТ и ушибами. Мужчины находились в трезвом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
На неделе в Смолевичском районе столкнулись две иномарки.
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Новости Беларуси. 28 ноября в Слуцком районе примерно в полпятого вечера произошло ДТП с участием фуры и бензовоза. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД...
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