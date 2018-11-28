В «Беллесбумпром» вошли три новых предприятия

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Совет Министров своим постановлением 852 от 27 ноября включил три ООО в состав концерна.

В состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, как сообщает пресс-служба правительства, включены три ООО: минские предприятия ”Мебельный полюс“ и ”Суперпак компани“, а также шкловская ”ЭкспрессОснова“.

Также сообщается, что Совмин согласовал ходатайство «Беллесбумпрома» о продлении до 24 сентября 2020 г. срока санации открытого акционерного общества ”Лунинецлес“. Соответствующее решение также принято 27 ноября.

Некогда «Лунинецлес» был одной из крупнейших лесозаготовительных организаций Брестской области. До 2014 года предприятие производило порядка 60 тыс. куб. м пиломатериалов в год. После 2014 года объемы производства на предприятии стали падать, а в 2015-2017 годах производство пиломатериалов было остановлено.

Дело об экономической несостоятельности было возбуждено в отношении «Лунинецлеса» экономическим судом Брестской области осенью 2015 года – неплатежеспособность предприятия приобрела устойчивый характер. В начале 2016 года в отношении «Лунинецлеса» была применена процедура санации.

В конце 2017 года было принято решение возобновить производство на предприятии.