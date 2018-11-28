Очистят воду и обеспечат лекарствами. Посмотрите, как петиции помогли беларусам

Создатели сайта Petitions.by в своём telegram-канале обратили внимание , что за последнюю неделю чиновники дали положительные ответы на несколько петиций. Всё-таки полезно иногда рассказать о проблеме. Так, например, в агрогородке Ждановичи в 2019 году, мы надеемся, появится чистая вода.

Очистить воду

Жители агрогородка Ждановичи создали петицию с требованием к Министерству ЖКХ разобраться с питьевой водой − она в таком состоянии, что её в принципе нельзя использовать для чего-либо. Да её даже водой назвать нельзя − просто ржавая жидкость.

Ещё в апреле на их обращение ответили, что вода действительно не самая хорошая, и поэтому в программу развития Минского района включили строительство станции обезжелезивания воды. Но неизвестно, сколько её ждать, поэтому жители написали новую петицию. В итоге водоканал Минского района ответил, что за свои деньги в 2019 году поставит водоочистительное оборудование на артскважинах.

Обеспечить аптеки лекарствами для астматиков

В другой петиции беларусы пожаловались на то, что в аптеках закончились препараты для астматиков. Обращение направили в Минздрав и «Белфармацию». Автор петиции − мать ребёнка, который с пяти лет болен астмой. Мы писали об этом обращении в начале ноября. В итоге пришёл ответ за подписью замминистра здравоохранения Вячеслава Шило. Он поручил «Белфармации» срочно обеспечить население необходимым препаратом.

Отремонтировать лестницу и дорожку к детскому саду

Жители Гатово, что в Минском районе, написали петицию в Минский райисполком с требованием отремонтировать лестницу и дорожку, которые ведут в ясли-сад №2. Родители опасаются, что дети могут травмировать себя на таком пути. Также авторы предложили установить полусферы, чтобы машины не вылазили на тротуар, по которому каждый день ходят дети. Обращение собрало всего 35 подписей, но принесло результат − хоть в 2018 году на ремонт лестницы денег не предусмотрено, их скорее всего внесут в бюджет на 2019 год. Надеемся, во время обсуждения этого решения чиновники подумают о безопасности маленьких детей.