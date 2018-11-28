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Беларус купил участок, а с него потребовали ещё 15 тысяч рублей компенсации за электричество

29.11.2018 10:22 — Разное | KYKY  
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Летом 2017 года Сергей Ольшевский купил на аукционе участок в Столбцовском районе. В этом году он уже хотел ввести его в эксплуатацию, но неожиданно получил от чиновников сообщение, что должен заплатить 15 тысяч рублей в качестве компенсации бюджету. Причина − в 60-х годах деревню электрифицировали. Как выяснил TUT.by, такую компенсацию будут платить все, кто купил участки на аукционах после 1 апреля 2014 года.

По словам Сергея, при покупке участка было указано, что в деревне есть газ и электричество, а организаторы аукциона сказали, что заплатить нужно будет только за рекламу и оформление документов. Беларус также отметил, что при стройке вместо «местного» электричества использовал генератор. Когда мужчина попытался ввести дом в эксплуатацию, он смог собрать все подписи, кроме одной − председателя комиссии. Чуть позже он получил от исполкома письмо о компенсации, которую должен выплатить. 

 

Получилось, что Сергей должен заплатить около 15,5 тысяч рублей компенсации за электричество − 1720 рублей за один киловатт. Сергей сделал запрос энергетикам. Те сообщили, что деревню электрифицровали в 60-е, а реконструировали в 2009 и поменяли провода на улице. Кстати, дом Сергея не крайний, а его соседи никакой компенсации не оплачивали. Долгие споры мужчины с чиновниками ни к чему не привели.

Комментарий Миноблисполкома

В Миноблисполкоме сказали, что знают про историю Сергея и ответят ему «в установленном законом порядке». Там также рассказали, что выплачивать компенсацию обязаны все, кто купили участки после 1 апреля 2014 года, когда вступило в силу постановление №298. У каждого райисполкома на сайте есть «показатели компенсации удельной стоимости затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры на 2018−2020 годы».

Оказалось, что в Столбцовском районе за каждый киловатт энергии нужно компенсировать 1720 рублей, когда в самих Столбцах «только» 238,9 рубля, а в Минском районе − 327,21 рубля. И это только электричество − а компенсировать нужно будет ещё водоснабжение, канализацию, газоснабжение, ливневую канализацию и дороги. Судя по тарифам, в Столбцовском районе на это уйдёт меньше 600 рублей. Хотя Сергей говорит, что ему не предлагали оплатить транспортную инфраструктуру.

Отметим, что те, кто получил участок как нуждающийся, освобождены от выплаты компенсации.

 
 
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Летом 2017 года Сергей Ольшевский купил на аукционе участок в Столбцовском районе. В этом году он уже хотел ввести его в эксплуатацию, но неожиданно получил от...
 
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