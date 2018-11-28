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Минэнерго разрабатывает новые тарифы: дома хотят топить электричеством
29.11.2018 11:14 — Разное | Аргументы и факты
В Беларуси обсуждают возможность введения единого тарифа на электро энергию для населения. Кроме этого в планах направить ее на нужды отопления. Об этом сообщил министр энергетики Виктор КАРАНКЕВИЧ.
В частности, обсуждается предложение об отмене дифференцированной платы за электричество в зависимости от объемов потребления. Также ведомство подготовит новые предложения по тарифам для целей отопления.
Чиновники предлагают использовать электрическую энергию для отопления в первую очередь многоквартирных домов.
«Все вопросы по предлагаемым тарифам должны быть решены до 1 января», - заключил министр.
После этого предложения поступят в МАРТ, а оттуда – в правительство, пишет
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Чиновники предлагают использовать электрическую энергию для отопления в первую очередь многоквартирных домов.
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