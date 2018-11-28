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Минэнерго разрабатывает новые тарифы: дома хотят топить электричеством

29.11.2018 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Минэнерго разрабатывает новые тарифы: дома хотят топить электричеством
shutterstock.com

В Беларуси обсуждают возможность введения единого тарифа на электро энергию для населения. Кроме этого в планах направить ее на нужды отопления. Об этом сообщил министр энергетики Виктор КАРАНКЕВИЧ.

В частности, обсуждается предложение об отмене дифференцированной платы за электричество в зависимости от объемов потребления. Также ведомство подготовит новые предложения по тарифам для целей отопления.

Чиновники предлагают использовать электрическую энергию для отопления в первую очередь многоквартирных домов.

«Все вопросы по предлагаемым тарифам должны быть решены до 1 января», - заключил министр.

После этого предложения поступят в МАРТ, а оттуда – в правительство, пишет БелТА.

 

 

 
 
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Чиновники предлагают использовать электрическую энергию для отопления в первую очередь многоквартирных домов.
 
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