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Министр, ответственный за кибербезопасность Токио-2020, признался, что никогда не пользовался компьютером

29.11.2018 11:15 — Разное | Tut.by  
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Министр кибербезопасности Японии Йошитака Сакурада признался, что никогда в жизни не пользовался компьютером, сообщает Sports.ru со ссылкой на Insidethegames.


Фото: tokyo2020.org

68-летний Сакурада также ответственен за кибербезопасность летних Олимпийских игр в Токио 2020 года.

— С тех пор, как мне исполнилось 25 лет и я стал независимым, я даю указания моим помощникам и секретарям. Сам я компьютером никогда в жизни не пользовался, — рассказал Сакурада.

Министр отметил, что его помощники имеют весь необходимый опыт, так что никаких проблем не будет.

Однако он не смог ответить на вопрос, использовались ли USB-устройства на японских атомных станциях, поскольку не знал, что такое USB.

— то невероятно, когда человек, который в жизни к компьютерам не прикасался, отвечает за кибербезопасность, — отметил японский депутат Масато Имаи.

 
 
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Министр кибербезопасности Японии Йошитака Сакурада признался, что никогда в жизни не пользовался компьютером.
 
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