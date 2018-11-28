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Министр, ответственный за кибербезопасность Токио-2020, признался, что никогда не пользовался компьютером
Министр кибербезопасности Японии Йошитака Сакурада признался, что никогда в жизни не пользовался компьютером, сообщает
68-летний Сакурада также ответственен за кибербезопасность летних Олимпийских игр в Токио 2020 года.
— С тех пор, как мне исполнилось 25 лет и я стал независимым, я даю указания моим помощникам и секретарям. Сам я компьютером никогда в жизни не пользовался, — рассказал Сакурада.
Министр отметил, что его помощники имеют весь необходимый опыт, так что никаких проблем не будет.
Однако он не смог ответить на вопрос, использовались ли USB-устройства на японских атомных станциях, поскольку не знал, что такое USB.
— то невероятно, когда человек, который в жизни к компьютерам не прикасался, отвечает за кибербезопасность, — отметил японский депутат Масато Имаи.
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Министр, ответственный за кибербезопасность Токио-2020, признался, что никогда не пользовался компьютером
Министр кибербезопасности Японии Йошитака Сакурада признался, что никогда в жизни не пользовался компьютером.
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