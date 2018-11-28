23 ноября 2018 года состоялся финал областного этапа VI республиканского смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ-2018».

Лучшие Деды Морозы и Снегурочки учреждений образования Минской области собрались в зале Колодищанской средней школы Минского района, чтобы побороться за право представлять столичный регион на республиканском этапе конкурса.

В мероприятии приняли участие 20 учреждений образования из 16 районов области. По результатам заочного отбора из 20 представленных работ были определены 8 лучших из Минского, Дзержинского, Вилейского, Смолевичского, Березинского районов и г. Жодино. В конкурсном выступлении участники представляли на сцене сюжетно-игровую программу и творческий номер.

Члены жюри отметили высокий исполнительский уровень всех коллективов, а победители были награждены дипломами главного управления по образованию Минского облисполкома.

В номинации «Лучший Дед Мороз и Снегурочка» победу праздновали:

диплом I степени – ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Минского района»;

Диплом II степени – ГУО «Начальная школа № 1 г. Березино»;

Диплом III степени – ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. Жодино».

В номинации «Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа» отличились:

диплом I степени – ГУО «Колодищанская средняя школа» Минского района;





диплом II степени – ГУО «Плисская средняя школа им. В. А. Микулича» Смолевичского района;

диплом III степени – ГУО «Гимназия г. Дзержинска».

Членами жюри были также определены самые яркие и творческие участники смотра-конкурса в двух номинациях:

«Лучшая Снегурочка» – ГУО «Мачулищанская средняя школа» Минского района;

«Лучший Дед Мороз» – ГУО «Вилейская гимназия № 2».

Представлять Минскую область на VI республиканском смотре-конкурсе Дедов Морозов и Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ-2018» будут педагогические коллективы из Центра творчества детей и молодежи Минского района и Колодищанской средней школы.

Финал пройдет 14 декабря 2018 года в г. Минске.

Надо отметить, что Смолевичский район на конкурсе представляли педагоги Плисской средней школы имени В.А. Микулича Владислав Лапицкий и Вероника Нехайчик, которые стали призерами 1-й степени в районном этапе «ЕЛКА-ФЭСТ- 2018».

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: педагоги ГУО «Плисская средняя школа имени В.А. Микулича», занявшие 2-е место в номинации «Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа».

Фото из архива главного управления по образованию Миноблисполкома.