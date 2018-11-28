Любовь к сладкому заложена в нас на генетическом уровне. Первое питание в жизни младенца – это грудное молоко, сладость которому придает молочный сахар – лактоза.

Углеводы необходимы ребенку для нормального роста и развития. Но нередко дети получают лишнее количество углеводов.

Основными источниками избыточного поступления сахара являются сладкие газированные напитки, печенье, пирожные, леденцы, шоколад, а также продукты со «скрытыми» сахарами: фруктовые соки, «сухие» завтраки, йогурты с вкусовыми добавками.

Реальная опасность повышенного употребления сахаров состоит в том, что дети, получающие простые углеводы с избытком, чаще подвержены ожирению. Соответственно, есть риск сердечно-сосудистых заболеваний, а в более старшем возрасте – риск сахарного диабета 2 типа. Также повышается риск развития кариеса.

Как же уберечь ребенка от чрезмерного употребления сладостей? Родители должны понимать, что сладкое допустимо в рационе ребенка, но количество его должно быть ограничено. Следует выбирать сладости высокого качества, а лучше – готовить их самим. Не стоит злоупотреблять так называемыми готовыми завтраками. Очень важно также, чтобы ребенок пил простую воду в достаточном количестве.

Надпись «не содержит сахара» не всегда говорит о том, что там нет других простых углеводов, поэтому внимательно читайте состав продуктов. Помните, что вместо сахара может быть написано «патока», «сахарный сироп», «фруктоза». Это тоже подсластители.

Предлагайте ребенку полезные сладости, но также в умеренном количестве: мед, сухофрукты, мармелад, зефир, пастила, темный шоколад, козинаки. И помните: правильное отношение к сладостям и употребление его в небольших количествах поможет малышу вырасти здоровым и подвижным.

ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».