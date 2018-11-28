Одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями является управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года на территории Минской области по вине нетрезвых водителей совершено 64 дорожно-транспортных происшествия. В Смолевичском районе с начала 2018 года произошло 5 ДТП с участием нетрезвых водителей.

1 октября, около 19.00, на 7-м км автодороги Н.Двор-Михановичи-Пятевщина, водитель 1984 г.р., управляя автомашиной «Пежо-406» в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением транспортного средства, допустил занос автомашины, съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на опору ЛЭП и получил телесные повреждения.

21 июля, около 03.30, на 28 км автодороги Слобода-Новосады, вблизи г. Жодино, водитель 1992 г.р., управляя автомашиной «Фиат Добло» в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с движущейся впереди в попутном направлении и осуществляющей поворот направо автомашиной «Рено» с полуприцепом. В результате ДТП пассажир «Фиата», 1994 г.р., который находился на заднем сидении, от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Другой пассажир,1994 г.р., который находился на переднем пассажирском сидении, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Сотрудниками ОГАИ Смолевичского РОВД за 10 месяцев 2018 года задержано 160 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

— Действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин, — говорит начальник ОГАИ Смолевичского РОВД Алексей Михайлович Бутько. — В случае повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения нарушители привлекаются по статье 317-1 УК Республики Беларусь: управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования, и наказываются исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Нетрезвый за рулем – потенциальный убийца! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, незамедлительно сообщите в дежурную часть Смолевичского РОВД по телефону 102, звонок бесплатный.

Корр. «КС».