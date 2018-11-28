На территории Минской области продолжает иметь место наметившаяся в последние годы тенденция снижения уровня преступности и стабилизации криминогенной обстановки.

Так, за 10 месяцев т.г. на территории области зарегистрировано 13558 преступлений (в аналогичном периоде прошлого года – 13762).

Значительно снизилось число тяжких преступлений (с 1015 до 895, или на 11,8%). Также отмечается снижение особо тяжких преступлений (с 592 до 575), преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также краж (с 5946 до 5249, или на 11,7%).

На территории Смолевичского района имеет место рост зарегистрированных хулиганств (с 12 до 21), преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 80 до 132), а также преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость (удельный вес преступлений указанной категории составил 56,7% от общего числа зарегистрированных преступлений, что значительно выше среднеобластного показателя). Кроме того, самым высоким в Минской области на территории Смолевичского района является уровень преступности в расчете на 10.000 населения (131,7 при среднеобластном – 95,2).

В текущем году в Минской области отмечается значительный рост пожаров (с 1046 до 1243). Увеличилось и число погибших при пожарах: со 102 человек в 2017 году до 140 – в текущем, а также гибели граждан от них (со 102 до 140). 6 пожаров, повлекших гибель граждан, имели место быть на территории Смолевичского района.

Складывающаяся ситуация требует необходимости активизации в регионе работы по профилактике преступлений и правонарушений, предупреждению пожаров и иных чрезвычайных ситуаций.

Смолевичский район (как и любая другая административно-территориальная единица республики) обладает своими отличительными, специфическими особенностями.

К числу внешних факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние криминогенной обстановки в районе следует отнести близость к столице и транспортную доступность населенных пунктов района (не секрет, что значительная часть преступлений в Смолевичском районе совершается жителями других регионов страны), а также значительное количество садоводческих товариществ, по числу которых район занимает второе место в области после Минского района. Около половины краж совершается именно с дачных участков, практически половина пожаров также происходит на территории садоводческих товариществ.

Вопросы роста отдельных категорий преступлений, гибели людей при пожарах и организации профилактической работы, были рассмотрены на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией Смолевичского района. Организация профилактической работы на местах на постоянной основе изучается прокуратурой Смолевичского района.

Районным субъектам профилактики следует сосредоточить усилия на устранении причин и условий, способствующих совершению противоправных действий, среди которых: алкоголизация населения, асоциальный образ жизни определенной части жителей района, нежелание лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, вести законопослушный образ жизни, работать.

Следует отметить, что профилактика правонарушений – дело не только правоохранительных, иных государственных органов и организаций, но и каждого законопослушного и сознательного гражданина. К сожалению, зачастую, видя несправедливость, зная о семейно-бытовых скандалах, происходящих у соседей и знакомых, фактах нарушения прав и свобод других граждан, многие люди занимают позицию стороннего наблюдателя, пока беда обходит стороной их самих, их родных и близких.

Своевременное выявления таких фактов и принятие предусмотренных законодательством мер превентивной направленности, комплексное применение мер общей и индивидуальной профилактики может предотвратить совершение ряда преступлений.

П.И. ЛАВКЕТ, заместитель прокурора Смолевичского района.