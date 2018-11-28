Курительные спайсы появились не так давно, но уже заполонили весь мир. Благодаря своим химическим составляющим, они долго не считались наркотиками, а рекламировались как благовония, которые снимают усталость, стресс, расслабляют, успокаивают. Но таким способом их никто не использовал, спайсы курят для получения наркотического эффекта. Он достигается благодаря химическим составам, которыми орошают растительные компоненты смеси. Эти химические соединения являются не чем иным, как синтетическими аналогами каннабиноидов и вызывают реакции, схожие с действием марихуаны.

Особо популярны курительные смеси спайс среди молодежи, а сравнительная дешевизна, доступность и легкость приобретения делают наркотик все более распространенным.

Вред спайса определяется содержанием в его составе энтеогенов (растений, вызывающих изменения сознания) и синтетического каннабиномиметика JWH-018. Применение спайсов приводит к стойкой психологической и физической зависимости. При воздержании от очередной дозы возникает абстинентный синдром – ломка — появляются беспокойство, психозы, бессонница, ломота во всем теле, лихорадка, головные боли, тошнота, рвота, непреодолимое желание получить новую порцию наркотика. Длительное употребление наркотика спайса влечет за собой поражение нервной системы и головного мозга, нарушение работы сердечнососудистой системы, дисфункции наблюдаются также в мочеполовой, пищеварительной, дыхательной системах.

Для людей, употребляющих спайс, последствия могут быть непрогнозируемыми, так как состав его не статичен. Доза в количестве 3 грамма в сутки уже является летально опасной для человека. А организм зависимого все время требует большего количества наркотика, и кто знает, какая доза может стать последней?

Курение спайса вызывает почти мгновенный эффект: появляются зрительные и слуховые галлюцинации, тело наполняется неуемной энергией, либо наоборот, становится почти обездвиженным, теряется связь с реальностью. Могут наблюдаться приступы панического страха, которые иногда приводят к суициду. Эйфория длится от 2 до 12 часов, после наступает амнезия, потеря сознания, обессиленость, плохое самочувствие, затяжные психозы, паника, галлюцинации.

О том, как избавиться от наркотической зависимости, люди задумываются уже через некоторое время после первого употребления. «Подсесть» на наркотик просто, а вот отказать себе в очередной дозе куда сложнее. Самый оптимальный вариант – обратиться за помощью в соответствующую клинику, так как самому преодолеть период «ломки», многочисленные стойкие психологические и физические последствия употребления наркотика нелегко, да и небезопасно. Не стоит начинать то, что может закончиться плачевно, но если уж беда случилась, не нужно тешиться надеждой на то, что все решится само, следует обратиться за помощью к специалистам, родным и близким людям.

Если вам стали известны случаи употребления или распространения спайсов, сообщите об этом в Смолевичский РОВД по телефону 8-1776-55-4-26, или 102.

Александр ИГНАТОВИЧ, начальник милиции общественной безопасности Смолевичского РОВД.