Складывающаяся в настоящее время в Республике Беларусь наркоситуация продолжает оставаться контролируемой и стабильной.

Об оздоровлении обстановки свидетельствует тенденция сокращения количества передозировок наркотиками (-21,9%), в т.ч. с летальным исходом (-38,1%), снижение числа зарегистрированных наркопреступлений (-9,8%), в т.ч. совершенных с участием несовершеннолетних (-24,3%), а также иные криминологические, социально-экономические и медицинские факторы.

Всего в январе-октябре 2018 года органами внутренних дел выявлено почти 4,2 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, из них свыше 2 тыс. связаны со сбытом психоактивных веществ.

На 80,9% увеличилось количество оконченных расследованием преступлений, совершенных группой лиц, в 4,4 раза ¬– совершенных в составе организованной группы. Уменьшилось число зарегистрированных преступлений по линии наркоконтроля, совершенных ранее судимыми лицами (-10,4%).

Республика Беларусь не утрачивает своей привлекательности для наркодилеров в качестве страны транзита. В текущем году выявлено и пресечено 22 канала поставок наркотиков в республику из-за границы, а также их транзитных перевозок. Зарегистрировано 53 преступления, связанных с перемещением наркотиков и психотропов через Государственную границу Республики Беларусь (ст. 328-1 УК).

О сохраняющейся наркоугрозе также свидетельствует количество изымаемых из незаконного оборота психоактивных веществ. Так, за истекший период текущего года изъято более 660 кг наркотических средств и почти 42 кг психотропных веществ.

Пресечена деятельность 5 подпольных нарколабораторий, выявлено 38 помещений, специально приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих растений. Возбуждено 60 уголовных дел за содержание наркопритонов.

В Министерство информации Республики Беларусь направлены уведомления о необходимости ограничения доступа к 75 сайтам, содержащим сообщения или материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков. Заблокированы транзакции по 180 кошелькам электронных денег.

За нарушение правил оборота семян мака составлено 32 административных протокола. Из незаконного оборота изъято 255 кг семян мака, возбуждено 82 уголовных дела по фактам незаконного оборота семян мака, содержащих в своем составе примеси маковой соломы.

В ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий, направленных на недопущение массового распространения на территории республики «насвая», из незаконного оборота изъято более 820 кг данного вещества, составлено 909 административных протоколов по ст. 16.10 КоАП. Наложено штрафов на сумму более 130 тыс. белорусских рублей. В 79 случаях применялся административный арест.

За совершение административных правонарушений в сфере противодействия наркомании, предусмотренных частями 4-6 ст. 17.3 КоАП, составлено 635 административных протоколов. Возбуждено 33 уголовных дела за повторное в течение года потребление наркотиков либо нахождение в состоянии наркотического опьянения в общественном месте (ст. 328-2 УК).

МВД Республики Беларусь напоминает, что незаконные действия с наркотическими средствами или психотропными веществами либо их аналогами в соответствии с нормами Уголовного кодекса Республики Беларусь наказываются лишением свободы на срок до 25 лет с возможностью конфискации имущества.

ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь.