Перспективы сотрудничества

В среду состоялась встреча председателя Смолевичского райисполкома Михаила Гавриловича Загорцева с генеральным представителем корпорации «China Merchants Group» в регионах Центральной Азии и Балтии Ху Чжэном.

Мероприятие прошло в резиденции представительства корпорации в Минске, где в дружеской обстановке руководители обсудили ряд вопросов. За последние три года между компанией «China Merchants Group» и Смолевичским районом сложились партнерские и дружеские отношения. Самым крупным инвестиционным проектом корпорации стал Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», где созданы все условия для успешной деятельности инвесторов. Господин Ху Чжэн, который является генеральным исполнительным директором компании по развитию парка, отметил, что поддерживать развитие местной экономики — это обязанность индустриального парка, а развитие Смолевичского района должно идти одновременно с развитием «Великого камня».

Председатель райисполкома в свою очередь рассказал о том, как завершился год для Смолевиччины. Михаил Гаврилович упомянул о возросших темпах строительства жилья, поделился планами по благоустройству города на будущий год. Стороны договорились также о разработке проекта по благоустройству деревни Быкачино, которая находится в непосредственной близости от индустриального парка, обсудили многие другие вопросы.





Завершилась встреча высадкой на территории резиденции дерева дружбы — клена.

В самое ближайшее время состоится рабочее совещание, где представители районных властей обсудят с китайскими коллегами многочисленные планы сотрудничества на ближайший год.

Виктория КИРБАЙ.

Фото А.ВОЛОДЬКО.