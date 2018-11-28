Квентин Тарантино женился на израильской модели и певице

Вчера режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэлле Пик в Лос-Анджелесе. Об этом пишет People .



Квентин Тарантино и Даниэлла Пик. Фото: Reuters

В четверг, 28 ноября, 55-летний Квентин Тарантино и 35-летняя Даниэла Пик поженились в приватной обстановке. Как пишет People, вскоре молодожены планируют устроить пышное торжество.

Режиссер Квентин Тарантино и израильская певица Даниэла Пик объявили о помолвке летом 2017 года. Пара познакомилась в 2009 году, когда Квентин приезжал в Израиль представлять фильм «Бесславные ублюдки». Завязался роман, но вскоре пара распалась. Их отношения возобновились в 2016 году. Помолвочную вечеринку они организовали в сентябре 2017 года в Нью-Йорке, где собрались все звезды фильма «Криминальное чтиво» — от Брюса Уиллиса до Умы Турман.

В интервью Тарантино нередко говорил о том, что долгие годы отказывался от брака и детей ради того, чтобы полностью посвящать себя кино.

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