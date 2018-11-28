В Минэнерго рассказали, подорожает ли электричество для белорусов после запуска БелАЭС

К 2020 году планируется запустить два реактора белорусской АЭС. В связи с этим возникает закономерный вопрос, что будет с тарифами на электричество для белорусских потребителей. Заместитель министра энергетики Ольга Прудникова на семинаре «Возобновляемая энергетика — путь к устойчивому развитию» заявила, что они не должны увеличиться, пишет БелаПАН.



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В Минэнерго сообщили, что стоимость электроэнергии для потребителей будет зависеть и от уровня мощности, на котором будет работать БелАЭС.

— Естественно, с точки зрения восприятия как реальным сектором экономики, так и населением тарифы после ввода атомной станции не должны увеличиться, — заверила Ольга Прудникова. — Это однозначно, мы к этому стремимся.

Замминистра добавила, что сегодня тарифы, по которым отпускается электроэнергия и тепло, зависят от того, по какой цене продается природный газ.

— Поэтому мы должны оценивать тот фактор, по какой цене природный газ придет в Беларусь, и соответственно проиндексировать отпускной тариф на электроэнергию, — сказала Прудникова. — Но в любом случае то, что мы сегодня имеем, по нашим расчетам, отпускной тариф от атомной электростанции практически в четыре раза ниже, чем то, что мы сегодня покупаем от установок на возобновляемых источниках энергии.

Ранее Владимир Семашко, который на тотм омент занимал должность заместителя премьер-министра, для населения не будут понижать тарифы на электроэнергию с вводом БелАЭС. Он заявлял, что белорусам нужно постепенно уходить от перекрестного субсидирования — снижать стоимость электроэнергии для предприятий, а для населения — повышать.

— В Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения. На западе население платит за электроэнергию в 2−3 раза больше, чем промышленные предприятия. Например, в Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население — около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители — около 5 центов, — отмечал Владимир Семашко. — Поэтому тариф для населения постепенно будет подниматься — конечно же, не с бухты-барахты, а по мере роста реальной заработной платы. Люди должны оплачивать реальную стоимость этого киловатт-часа — сегодня же население оплачивает около 80 процентов от себестоимости электроэнергии, газа — и того меньше: около 43 процентов.

Напомним, в Беларуси планируют отменить дифференциацию тарифов на электричество и ввести единый тариф. В данном случае речь идет об отмене дифференциации тарифов по объему потребления. Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев пояснил, что после строительства АЭС в Беларуси будет достаточно отечественной электроэнергии. Это позволит поставлять населению дешёвую электроэнергию в любых объемах.