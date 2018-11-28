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Крупная криптобиржа отказалась обслуживать белорусов
28 ноября пользователи криптовалютной биржи Binance из Беларуси получили сообщения о том, что платформа больше не будет предоставлять им услуги.
«В связи с последними обновлениями Условий использования мы с сожалением сообщаем вам, что больше не сможем предоставлять вам наши услуги в будущем», — говорится в сообщении Binance.
Представитель Binance Глеб Костарев
Ранее в Условиях использования биржи говорилось о том, что ее пользователи не могут находиться в списках торговых или экономических санкций, в частности санкционных списках Совета Безопасности ООН.
В новой редакции правил появилось упоминание того, что пользователи не должны находиться также в списках Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США.
Американское ведомство с 2006 года
Binance — один из крупнейших международных онлайн-сервисов обмена цифровых валют. За полгода работы он вышел в список крупнейших площадок по объему торгов криптовалютами.
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Это связано с санкциями Управления по контролю за иностранными активами.
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