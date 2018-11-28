Крупная криптобиржа отказалась обслуживать белорусов

28 ноября пользователи криптовалютной биржи Binance из Беларуси получили сообщения о том, что платформа больше не будет предоставлять им услуги.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В связи с последними обновлениями Условий использования мы с сожалением сообщаем вам, что больше не сможем предоставлять вам наши услуги в будущем», — говорится в сообщении Binance.

Представитель Binance Глеб Костарев подтвердил изданию ForkLog подлинность письма.

Ранее в Условиях использования биржи говорилось о том, что ее пользователи не могут находиться в списках торговых или экономических санкций, в частности санкционных списках Совета Безопасности ООН.

В новой редакции правил появилось упоминание того, что пользователи не должны находиться также в списках Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США.

Американское ведомство с 2006 года проводит программу санкций «Беларусь» против отдельных физических лиц и компаний.

Binance — один из крупнейших международных онлайн-сервисов обмена цифровых валют. За полгода работы он вышел в список крупнейших площадок по объему торгов криптовалютами.