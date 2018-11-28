Сергеенко: эффективность информбезопасности - важнейший элемент перехода к электронному государству

Игорь Сергеенко

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание эффективной архитектуры информационной безопасности является важнейшим элементом успешного перехода от современного общественного уклада к электронному государству и цифровой экономике. Об этом сегодня на открытии международной конференции по информационной безопасности заявил первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко отметил, что тематика форума созвучна с главным трендом современной жизни - прорывным развитием информационных технологий. "Темпы их совершенствования носят стремительный характер. Информация становится таким же стратегическим ресурсом, как и традиционные материально-энергетические ценности, - сказал он. - Информационная революция многогранна и включает в себя такие важные аспекты, как увеличение объемов циркулирующей в мире информации, совершенствование средств ее получения, обработки и передачи, изменение качества и философии жизни людей, создание новых форм искусственного интеллекта, способного высвободить колоссальный человеческий ресурс. Иными словами - информация меняет мир".

Первый зампредседателя КГБ добавил, что в то же время любые позитивные изменения имеют и обратную сторону. "Стремительный рост информационных технологий, их интеграция во все сферы жизни современного общества требует разработки и принятия концептуально-стратегических и правовых мер для эффективного функционирования системы обеспечения информационной безопасности, прежде всего, для защиты своих национальных интересов, борьбы с киберпреступностью, противодействия гибридным информационным войнам и цветным революциям", - подчеркнул Игорь Сергеенко.

Международная научно-практическая конференция "Информационная революция и вызовы новой эпохи - стимулы формирования современных подходов к информационной безопасности" проходит в Минске 29-30 ноября. Она организована Институтом национальной безопасности во взаимодействии с Комитетом государственной безопасности Беларуси.

Целями форума являются консолидация экспертного сообщества в сфере информационной безопасности, определение вызовов и угроз, связанных с развитием цифровой экономики, обмен практическим опытом обеспечения информационной безопасности в ее идеологическом, организационном, правовом, психологическом, историческом и техническом аспектах. В конференции принимают участие эксперты государственных органов, учебных заведений и научных организаций Беларуси, государств СНГ, представители кредитно-финансовой сферы, IT-компаний, коммерческих структур и служб безопасности. В том числе среди участников представители спецслужб стран СНГ, а также Китая, Саудовской Аравии, Судана и Объединенных Арабских Эмиратов, их ведомственных учебных и научных учреждений.

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Фото Максима Гучека