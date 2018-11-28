Трамп назвал условие своей встречи с Путиным

Перспектива встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным зависит от отчета разведки США по инциденту у Керченского пролива, заявил Трамп в интервью New York Post, опубликованном 28 ноября.





По словам Трампа, ему "не нравится этот инцидент", которого "не должно было произойти", и Белый дом получит доклад разведки по этому поводу.





Трамп заявил, что, согласно его предположению, между украинскими и российскими военными выработана специальная система оповещения. Он выразил сомнение, предупреждала ли украинская сторона Россию. "Они сообщили им, что проходят?" – отметил Трамп.





Он также призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к процессу урегулирования.









Напомним, 25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море.





В Генпрокуратуре Украины сообщили, что Россия захватила 24 военнослужащих Украины. При этом как минимум трое моряков были ранены. 15 членов экипажей были арестованы "судом" в Симферополе на 60 суток.





США, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Великобритания, Франция, Дания, Канада, Эстония и Польша осудили действия России, назвав их проявлением агрессии.





В связи с обострением ситуации возле Керченского пролива 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Порошенко подписал закон 28 ноября.





В последний раз Путин и Трамп встречались 16 июля в Хельсинки. Их переговоры длились 2 часа 10 минут.





Саммит "Большой двадцатки", где была запланирована встреча лидеров, пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.