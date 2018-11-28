|
Трамп назвал условие своей встречи с Путиным
Трамп заявил, что перспектива его встречи с Путиным зависит от отчета разведки по инциденту у Керченского пролива. По словам президента США, важно понять, предупредили ли украинские моряки российскую сторону о своем намерении пройти через Керченский пролив.
Перспектива встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным зависит от отчета разведки США по инциденту у Керченского пролива, заявил Трамп в интервью New York Post, опубликованном 28 ноября.
По словам Трампа, ему "не нравится этот инцидент", которого "не должно было произойти", и Белый дом получит доклад разведки по этому поводу.
Трамп заявил, что, согласно его предположению, между украинскими и российскими военными выработана специальная система оповещения. Он выразил сомнение, предупреждала ли украинская сторона Россию. "Они сообщили им, что проходят?" – отметил Трамп.
Он также призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к процессу урегулирования.
Напомним, 25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море.
В Генпрокуратуре Украины сообщили, что Россия захватила 24 военнослужащих Украины. При этом как минимум трое моряков были ранены. 15 членов экипажей были арестованы "судом" в Симферополе на 60 суток.
США, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Великобритания, Франция, Дания, Канада, Эстония и Польша осудили действия России, назвав их проявлением агрессии.
В связи с обострением ситуации возле Керченского пролива 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Порошенко подписал закон 28 ноября.
В последний раз Путин и Трамп встречались 16 июля в Хельсинки. Их переговоры длились 2 часа 10 минут.
Саммит "Большой двадцатки", где была запланирована встреча лидеров, пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трамп заявил, что перспектива его встречи с Путиным зависит от отчета разведки по инциденту у Керченского пролива. По словам президента США, важно понять,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)