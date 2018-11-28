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Трамп назвал условие своей встречи с Путиным

29.11.2018 11:18 — Разное | Партизан  
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Трамп заявил, что перспектива его встречи с Путиным зависит от отчета разведки по инциденту у Керченского пролива. По словам президента США, важно понять, предупредили ли украинские моряки российскую сторону о своем намерении пройти через Керченский пролив.

Перспектива встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным зависит от отчета разведки США по инциденту у Керченского пролива, заявил Трамп в интервью New York Post, опубликованном 28 ноября.

По словам Трампа, ему "не нравится этот инцидент", которого "не должно было произойти", и Белый дом получит доклад разведки по этому поводу.

Трамп заявил, что, согласно его предположению, между украинскими и российскими военными выработана специальная система оповещения. Он выразил сомнение, предупреждала ли украинская сторона Россию. "Они сообщили им, что проходят?" – отметил Трамп.

Он также призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к процессу урегулирования.


Напомним, 25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. 

В Генпрокуратуре Украины сообщили, что Россия захватила 24 военнослужащих Украины. При этом как минимум трое моряков были ранены. 15 членов экипажей были арестованы "судом" в Симферополе на 60 суток.

США, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Великобритания, Франция, Дания, Канада, Эстония и Польша осудили действия России, назвав их проявлением агрессии.

В связи с обострением ситуации возле Керченского пролива 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Порошенко подписал закон 28 ноября. 

В последний раз Путин и Трамп встречались 16 июля в Хельсинки. Их переговоры длились 2 часа 10 минут. 

Саммит "Большой двадцатки", где была запланирована встреча лидеров, пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

 
 
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Трамп заявил, что перспектива его встречи с Путиным зависит от отчета разведки по инциденту у Керченского пролива. По словам президента США, важно понять,...
 
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