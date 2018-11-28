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КГБ собрал в Минске специалистов по кибербезопасности из КНР, ОАЭ и Саудовской Аравии

29.11.2018 10:58 — Разное | Партизан  
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29 ноября в Минске в "Президент-Отеле" началась двухдневная международная научно-практическая конференция "Информационная революция и вызовы новой эпохи - стимулы формирования современных подходов к информационной безопасности".

Ее организаторы - Институт национальной безопасности и Комитет государственной безопасности. 

Целью мероприятия является "определение порожденных цифровой экономикой угроз" и "обмен практическим опытом в их нейтрализации".



Помимо сотрудников белорусских спецслужб, экспертов других госорганов, представителей научных и учебных заведений, IT-компаний и кредитно-финансовой сферы, в работе конференции принимают участие и специалисты из КНР, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.


 
Теги: Минск
 
 
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29 ноября в Минске в "Президент-Отеле" началась двухдневная международная научно-практическая конференция "Информационная революция и вызовы новой эпохи - стимулы...
 
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