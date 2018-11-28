КГБ собрал в Минске специалистов по кибербезопасности из КНР, ОАЭ и Саудовской Аравии

Ее организаторы - Институт национальной безопасности и Комитет государственной безопасности.





Целью мероприятия является "определение порожденных цифровой экономикой угроз" и "обмен практическим опытом в их нейтрализации".













Помимо сотрудников белорусских спецслужб, экспертов других госорганов, представителей научных и учебных заведений, IT-компаний и кредитно-финансовой сферы, в работе конференции принимают участие и специалисты из КНР, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.



