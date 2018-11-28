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Законно ли задержанного отца Викентия оставили на ночь в камере?
Как оказалось, на этот вопрос может ответить лишь Конституционный суд.
Отец Викентий (Виктор Ковальков). Фото ПЦ "Весна"
Вечером 26 ноября сотрудник Первомайского РУВД Минска Сергей Коваль задержал священника Белорусской автокефальной православной церкви отца Викентия (Виктора Ковалькова) за то, что он просил милостыню на храм у жителей одного из домов города.
Милиционер решил, что таким образом отец Викентий, имеющий вторую группу инвалидности, нарушал общественный порядок.
Священника привезли в опорный пункт №78, где на него составили протокол об административном правонарушении (ст. 17.1 КоАП) и протокол личного досмотра. По словам отца Викентия, он показал милиционерам свое удостоверение инвалида второй группы, однако те отнеслись к нему с недоверием.
"Реакция милиционеров на удостоверение была такой, как будто я какой-то шарлатан. Хотя было понятно, что оно настоящее. Было видно, что для них это не является документом", - рассказывает Виктор Ковальков.
Составлением протоколов милиционеры решили не ограничиваться и завезли священника в главный участок Первомайского РУВД, где оставили на ночь в камере.
"Перед тем, как поместить в камеру, с меня сняли мою одежду священника, забрали все кресты (хотя по церковным канонам светским лицам нельзя к ним прикасаться)".
Сама камера, по словам священника, была небольшая, примерно размером 2 на 2 метра. В камере стояли очень жесткие скамейки, на которых практически невозможно было спать. Об одеяле, подушке или даже о матрасе разговора не шло.
"Ночью в камеру привели еще одного задержанного, пьяного, который был без теплой одежды. Я отдал ему свое пальто, чтобы тот не замерз".
Также священник рассказал, что из-за стрессового состояния почти не спал в ту ночь и плохо себя чувствовал (около года назад он перенес инсульт).
На следующий день Ковалькова отвезли в суд Первомайского района, однако на суде он заявил ходатайство о допуске к делу адвоката, и поэтому процесс перенесли, а священника отпустили.
Новое заседание по делу Виктора Ковалькова должно состояться 30 ноября. Он считает свое задержание незаконным и направил по этому поводу жалобу в прокуратуру Первомайского района.
Нарушили ли закон милиционеры, которые задержали человека с инвалидностью второй группы на срок, превышающий три часа? Как оказалось, по этому вопросу в белорусском законодательстве существует пробел, отмечает юрист Правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко.
"Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях не запрещает задержание людей с инвалидностью 1 и 2 групп на срок более трех часов. Однако его применение в этом случае необоснованное, так как этой категории граждан в качестве административного взыскания не может быть назначен арест.
Конечно, это пробел законодательства, посягающий на основные права людей с инвалидностью: законодатели исключили их арест из перечня возможных взысканий, потому что в условиях ареста эти люди будут чувствовать дополнительные страдания, обусловленные инвалидностью.
А как же быть с задержанием на срок свыше трех часов, которое по сути идентично аресту, когда задержанные содержатся в таких же условиях в ЦИП или ИВС? Очевидно, оно будет причинять такие же страдания. И поэтому люди с инвалидностью должны быть включены в категорию лиц, в отношении которых применение задержания на срок более трех часов недопустимо".
Павел Сапелко считает, что в такой ситуации задержанному следует обращаться в Конституционный суд для решения вопроса о нарушении его конституционных прав в связи с таким пробелом в законодательстве. А органам внутренних дел рекомендует воздерживаться от применения длительного задержания людей с инвалидностью.
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Как оказалось, на этот вопрос может ответить лишь Конституционный суд.
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