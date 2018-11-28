Законно ли задержанного отца Викентия оставили на ночь в камере?

Вечером 26 ноября сотрудник Первомайского РУВД Минска Сергей Коваль задержал священника Белорусской автокефальной православной церкви отца Викентия (Виктора Ковалькова) за то, что он просил милостыню на храм у жителей одного из домов города. задержал священника Белорусской автокефальной православной церкви отца Викентия (Виктора Ковалькова) за то, что он просил милостыню на храм у жителей одного из домов города.





Милиционер решил, что таким образом отец Викентий, имеющий вторую группу инвалидности, нарушал общественный порядок.





Священника привезли в опорный пункт №78, где на него составили протокол об административном правонарушении (ст. 17.1 КоАП) и протокол личного досмотра. По словам отца Викентия, он показал милиционерам свое удостоверение инвалида второй группы, однако те отнеслись к нему с недоверием.





"Реакция милиционеров на удостоверение была такой, как будто я какой-то шарлатан. Хотя было понятно, что оно настоящее. Было видно, что для них это не является документом", - рассказывает Виктор Ковальков.





Составлением протоколов милиционеры решили не ограничиваться и завезли священника в главный участок Первомайского РУВД, где оставили на ночь в камере.





"Перед тем, как поместить в камеру, с меня сняли мою одежду священника, забрали все кресты (хотя по церковным канонам светским лицам нельзя к ним прикасаться)".





Сама камера, по словам священника, была небольшая, примерно размером 2 на 2 метра. В камере стояли очень жесткие скамейки, на которых практически невозможно было спать. Об одеяле, подушке или даже о матрасе разговора не шло.





"Ночью в камеру привели еще одного задержанного, пьяного, который был без теплой одежды. Я отдал ему свое пальто, чтобы тот не замерз".





Также священник рассказал, что из-за стрессового состояния почти не спал в ту ночь и плохо себя чувствовал (около года назад он перенес инсульт).









На следующий день Ковалькова отвезли в суд Первомайского района, однако на суде он заявил ходатайство о допуске к делу адвоката, и поэтому процесс перенесли, а священника отпустили.





Новое заседание по делу Виктора Ковалькова должно состояться 30 ноября. Он считает свое задержание незаконным и направил по этому поводу жалобу в прокуратуру Первомайского района.





Нарушили ли закон милиционеры, которые задержали человека с инвалидностью второй группы на срок, превышающий три часа? Как оказалось, по этому вопросу в белорусском законодательстве существует пробел, отмечает юрист Правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко.





"Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях не запрещает задержание людей с инвалидностью 1 и 2 групп на срок более трех часов. Однако его применение в этом случае необоснованное, так как этой категории граждан в качестве административного взыскания не может быть назначен арест.





Конечно, это пробел законодательства, посягающий на основные права людей с инвалидностью: законодатели исключили их арест из перечня возможных взысканий, потому что в условиях ареста эти люди будут чувствовать дополнительные страдания, обусловленные инвалидностью.





А как же быть с задержанием на срок свыше трех часов, которое по сути идентично аресту, когда задержанные содержатся в таких же условиях в ЦИП или ИВС? Очевидно, оно будет причинять такие же страдания. И поэтому люди с инвалидностью должны быть включены в категорию лиц, в отношении которых применение задержания на срок более трех часов недопустимо".





Павел Сапелко считает, что в такой ситуации задержанному следует обращаться в Конституционный суд для решения вопроса о нарушении его конституционных прав в связи с таким пробелом в законодательстве. А органам внутренних дел рекомендует воздерживаться от применения длительного задержания людей с инвалидностью.