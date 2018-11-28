Обещанного не меньше года ждут: ЕФСР рассмотрит вопрос о выделении 7-ого транша в декабре









select.by Решение о предоставлении последнего транша кредита в размере 200 млн. долларов Евразийский фонд стабилизации и развития будет принимать в декабре 2018 года. Условия выделения транша не изменились, и, так как РБ их не выполняет, решение, по-видимому, будет отрицательным, пишет





Как сообщил на минувшей неделе исполняющий обязанности директора проектной группы по финансовым кредитам ЕФСР Тигран Костанян в ходе XIII международной конференции «Евразийская экономическая интеграция», в начале декабря правительство Беларуси должно предоставить отчет о выполнении условий предоставления седьмого транша, который будет рассмотрен в фонде.





Тигран Костанян отметил, что условия, в принципе, остались без изменений. Это и означает, что фонд, скорее всего, откажется предоставлять кредит, как это было с несколькими предыдущими траншами, так как белорусская сторона, похоже, не собирается выполнять все условия.





Но кредит ранее фонд все-таки выделял после встреч президентов РБ и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которых принималось решение о предоставлении очередных траншей, несмотря на невыполнение условий.









В ЕФСР подобное поведение белорусских властей не одобряют, хотя открыто претензий не высказывают. О недовольстве можно судить по тому, что в текущем году белорусские предприятия не получили финансирование от фонда.





Правда, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов сообщил, что в банке рассматривают несколько проектов в Беларуси, в частности, в дорожной отрасли, в энергетике, а также ЖКХ.





Кроме того, ЕАБР заинтересован в поддержке российской компании, которая собирается стать резидентом белорусского Парка высоких технологий.





Проект в энергетике также связан с реализацией совместного белорусско-российского проекта — БелАЭС.





Андрей Бельянинов подчеркнул, что задачей ЕФСР является финансирование интеграционных проектов. В частности, в текущем году ЕАБР выделил 5 млрд. российских рублей на срок до 7 лет на реализацию проекта по созданию производства дизельных двигателей нового поколения, осуществляемого совместно российским концерном «Звезда» и БЕЛАЗом.





Планируется создать в России производство современных двигателей, которые будут устанавливаться, в частности, на белорусских автомобилях.







